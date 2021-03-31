Онлайн Россию не понять

Почти половина регионов проведут праймериз «Единой России» в смешанном формате, когда помимо электронного голосования будет доступно и традиционное. Первоначально предполагалось, что смешанная модель будет применяться лишь в исключительных случаях. На заседании оргкомитета праймериз во вторник единороссы поясняли, что многие люди в силу привычки предпочитают голосовать бумажным бюллетенем и нельзя лишать их этой возможности. Источник “Ъ” отмечает, что уровень развития интернета во многих регионах пока просто не позволяет охватить онлайн-голосованием большинство потенциальных избирателей.

42 из 85 российских регионов проведут праймериз «Единой России» (ЕР) по смешанной модели, совмещая онлайн- и офлайн-форматы. Об этом стало известно 30 марта на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз. Еще в октябре 2020 года единороссы допускали, что голосование по отбору кандидатов в Госдуму из-за пандемии пройдет полностью в электронном виде. Но к марту 2021 года после внутрипартийных дискуссий в ЕР пришли к выводу, что некоторым регионам можно дать возможность голосовать и традиционным способом — на участках, хотя электронный формат должен быть основным.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предполагал, что в электронном виде предварительное голосование проведут 90% регионов. В положении о праймериз было зафиксировано, что для перехода к смешанной модели региональный оргкомитет должен отправить соответствующее предложение в федеральный, который и примет окончательное решение. Но как выяснилось, таких предложений поступило 42, и оргкомитет не стал никому отказывать. «Более половины, 43 региона, будут проводить исключительно в электронном виде»,— все же подчеркнул небольшой перевес онлайн-формата заместитель руководителя исполкома ЕР Максим Жаворонков на заседании во вторник.

Среди регионов, добившихся смешанного формата, 13 республик (включая весь Северный Кавказ, кроме Северной Осетии, а также Башкирию, Крым и Татарстан), пять краев (в том числе Краснодарский, Приморский и Ставропольский), 19 областей (включая Ленинградскую, Московскую, Самарскую и Тюменскую), Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Севастополь и Еврейская автономная область.

На заседании члены оргкомитета подвели под смешанную модель идеологическое обоснование. Секретарь татарстанского отделения ЕР Фарид Мухаметшин заявил, что в его регионе провели специальный социологический опрос и выяснили, что более 60% избирателей хотят голосовать бюллетенями. В основном это сельское население, пояснил партиец: «Мне, может, неудобно об этом говорить… Татарстан в вопросах интернета продвинутый, но вот эта часть населения привыкла еще со времен Советского Союза идти на праздник голосования, на выборы». «Вы не одиноки. Мы не можем оставить за бортом тех, кто из-за каких-то своих стереотипов восприятия происходящего или интернет-возможностей не может голосовать онлайн. Лишить их атмосферы праздника было бы несправедливо»,— подхватил тему председатель оргкомитета, сенатор Александр Карелин.

Партийцев поддержал и член Совета по правам человека (СПЧ), IT-предприниматель Игорь Ашманов. «Те, кто не хочет голосовать в электронной форме, это не какие-то замшелые луддиты и так далее. Вообще говоря, право отказаться от цифровой жизни — это исходное право человека,— с жаром настаивал господин Ашманов.— По разным причинам: нет денег, электронного устройства или еще почему. Это право надо воспринимать как естественное право. Это базовое право не ходить в электронный мир».

Господину Карелину настолько понравилась эта формулировка, что в разговоре с “Ъ” он отрекся от своих же слов о стереотипах и предпочел использовать именно аргументы члена СПЧ: «Это не только технические возможности. Это еще у людей есть не стереотипы, как я сказал, а осознанная позиция: мы хотим голосовать по старинке, в привычной форме».

Источник, знакомый с ходом обсуждения темы праймериз, подтвердил “Ъ”, что в ЕР планировали более масштабное применение онлайн-формата. А чтобы убедить федеральное руководство в обратном, регионам надо было доказать, что чисто электронная модель не подходит по одной из трех причин или их совокупности: демография (возрастная структура населения и соотношение сельских и городских жителей), устойчивость интернет-покрытия, степень распространенности сервиса «Госуслуги». «Надо было на цифрах показать, что, например, в таком-то муниципалитете столько-то аккаунтов, из них столько-то подтвержденных и столько-то активных. Но в некоторых регионах действительно проблемы с онлайн-сервисами. Где-то даже задания школьникам для дистанционного обучения привозит почтальон»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева считает, что многие регионы боролись за смешанный формат еще и потому, что он с организационно-технологической точки зрения проще в исполнении. «В случае онлайн-голосования надо попросить человека зарегистрироваться на "Госуслугах", подтвердить свою личность, а потом еще напомнить, чтобы он проголосовал. Ну и действительно, пока наша социальная реальность такова, что при проведении голосования исключительно в онлайн-формате мы можем отсечь от 35 до 50% избирателей»,— считает эксперт.

Напомним, что регистрация на праймериз ЕР стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля. Всего на предварительные выборы по состоянию на утро 30 марта заявился 641 человек, 400 из них уже зарегистрированы, 95 получили отказ по разным основаниям.

Андрей Винокуров