Полковника в ЗакСе никто не ждет

В четверг, 25 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире канала 78 заявил, что рад бы был видеть такого «политического тяжеловеса», как Вячеслав Макаров, в Госдуме. По его мнению, он бы помог реализовать «мегапроекты», которые запланировали город и Ленобласть. Уже на следующий день спикер парламента собрал журналистов, чтобы сделать «заявление», однако ограничился лишь словами, какие говорил и ранее: «Я действую по приказу». Эксперты разошлись во мнениях относительно возможной роли спикера в Госдуме, однако отмечают, что его уход серьезно скажется на сферах его влияния внутри региона.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров не обозначает своих намерений избираться в ЗакС или Думу публично. Последнее конкретное заявление он делал в декабре 2020 года: только региональный парламент. 25 марта губернатор Александр Беглов заявил в эфире канала 78, что хотел бы видеть спикера в нижней палате Федерального собрания. «Я считаю, что такой человек смог бы объединить всех депутатов: как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области,— для реализации мегапроектов»,— сказал господин Беглов.

Под «мегапроектами» он подразумевает скоростную железную дорогу, метро до Кудрово, мусорную реформу и прочие инициативы. Днем ранее на брифинге спикер уклонился от вопроса “Ъ”, какие документы он будет подавать на праймериз «Единой России». Он лишь сказал, что ждет приказа: «Как решит партия, так я и поступлю, я выполняю приказы».

После заявления Александра Беглова пресс-служба ЗакСа около часа ночи сообщила журналистам парламентского пула, что в пятницу, 26 марта, Вячеслав Макаров, полковник в отставке, сделает заявление по поводу выборов на праздновании 80-летия Военно-космической академии имени Можайского, в которой он преподавал. После поздравительного слова спикер осмотрел выставку научных достижений курсантов, а на пресс-подходе повторил тезис, высказанный им в среду: все решит партия. Он также отметил, что всегда готов помочь городу и Ленобласти. «Мы всегда помогали, помогаем и будем помогать и Александру Беглову, и Александру Дрозденко. Мегапроекты крайне важны для нашего города и для нашей агломерации с Ленинградской областью»,— заявил он.

Экс-полпред президента РФ (Бориса Ельцина) в Петербурге, Ленобласти и МПА СНГ Сергей Цыпляев считает, что сказанное Александром Бегловым о задачах Вячеслава Макарова не имеет ничего общего с реальным положением дел. «Мы слишком много внимания уделяем должности председателя парламента. У нас коллегиальный орган, а он просто организатор дискуссии. В случае его ухода, я считаю, мало что изменится. Я так понимаю, что сейчас идет большой процесс согласования: у нас выборы проходят еще до голосования. Не стоит рассматривать спикера парламента как фигуру, равновеликую фигуре губернатора. Что касается слов Беглова, то его позиция странна: Макаров, если уходит в федеральный парламент, то будет заниматься решением других вопросов. Он может выступать в качестве переговорщика, но это не относится к компетенции депутатов Госдумы. Вообще-то межрегиональные проекты — это в первую очередь контакты между губернаторами. Думаю, губернатор хотел сказать что-то приятное на прощание»,— говорит эксперт.

Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко смотрит на ситуацию иначе: «Депутаты Госдумы — главные лоббисты регионов, которые они представляют. От депутата многое зависит, он способен порождать федеральные инициативы в интересах региона. Беглов рассуждает правильно: необходим депутат, который смог бы лоббировать интересы города на уровне принятия решений. Макаров бы с этим справился, но дело в том, что у губернатора есть скрытые мотивы убрать спикера из города: стать полноправным правителем региона. Двум медведям в берлоге очень тесно». Она также отметила, что срок полномочий депутата — пять лет — серьезно скажется на контроле господина Макарова над городом. «Его отдаление от региона многого его лишит, на что и надеется наш губернатор. В любом случае уход в Думу — это повышение. Как минимум зарплата и статус выше. Но Макаров боится потерять свои сферы влияния»,— считает Инна Ветренко.

Олег Дилимбетов