«Были бы у нас полномочия, мы бы как минимум в двух десятках муниципалитетов отменили выборы» Глава ЦИК обвинила видных единороссов во вмешательстве в выборы в Петербурге

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании 25 сентября заявила, что у нее есть доказательства прямого вмешательства в муниципальные выборы в Петербурге главы ЗакСа Вячеслава Макарова, а также трех депутатов Госдумы: Евгения Марченко, Сергея Вострецова и Михаила Романова. Господин Макаров в ответ на выпад главы ЦИК сказал, что действительно вмешался в выборы, так как является членом «Единой России» и сделал все, чтобы его партия выиграла. Эксперты полагают, что мер в отношении председателя петербургского парламента и депутатов ГД в партии принимать не станут.

Госпожа Памфилова подчеркнула, что названные ею члены «Единой России» своими действиями «нанесли непоправимый ущерб партии в Санкт-Петербурге». Она также сказала, что все имеющиеся доказательства ЦИК направит в правоохранительные органы.

Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что действительно вмешался в муниципальные выборы. «Я не просто вмешиваюсь. Я представляю "Единую Россию", а цель любой партии — завоевать власть, удержать ее и использовать. Я делаю все для того, чтобы ее кандидаты (партии.—“Ъ”) побеждали на муниципальных выборах»,— сообщил спикер городского парламента.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что партия никаких мер не примет. «Эти люди сделали свое, как могли. Без их вмешательства для "Единой России" дела могли обстоять еще хуже. Быть может, будут порицания в стиле "делайте такое уже втихаря", но не более того»,— уверен эксперт.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников солидарен с коллегой. «Подобные обвинения звучат периодически и ничем никогда не заканчиваются. Пока не будет уж совсем криминальной ситуации, партия обычно делает вид, что ничего не происходит, или действует по принципу "своих не сдаем". Думаю, что здесь будет такая же ситуация»,— сообщил “Ъ” господин Солонников.

Глава фракции «Единая Россия» в петербургском ЗакСе на звонок “Ъ” не ответил. В генеральном совете партии попросили направить запрос, ответа на который на момент выхода материала не поступило.

Как ранее сказала госпожа Памфилова на том же заседании, Центризбирком направил в правоохранительные органы 170 обращений, связанных с муниципальными выборами, но пока не получил ни одного ответа. При этом, отметила Элла Памфилова, горизбирком направил только 23 обращения. В ЦИК по поводу муниципальных выборов в Петербурге поступило 1177 жалоб (из других регионов — 743).

Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что комиссия сделала максимум того, что от нее зависело, придерживаясь рамок законодательства. «Было приложено немало усилий, чтобы муниципальные выборы состоялись и были признаны легитимными»,— заявил он.

Также у Эллы Памфиловой возник вопрос об отношении господина Миненко к тому, что ИКМО через суды пытались обжаловать решения СПбИК. Она отметила, что ровно половину всех комиссий назначает именно горизбирком. Он ответил, что «это недопустимо, однако это является следствием высокой политической конкуренции и интересов сторонних лиц».

Опираясь на вышесказанное, госпожа Памфилова озвучила основные претензии к господину Миненко и всей петербургской избирательной комиссии. «Были допущены серьезные упущения при формировании ИКМО, безнаказанность нарушителей, которые не раз были пойманы за руку»,— считает она. Отдельно было отмечено бездействие правоохранительных органов.

В ГУВД по Санкт-Петербургу не смогли оперативно прокомментировать ее слова. Ответ на официальный запрос в момент публикации материала не поступил.

«Были бы у нас полномочия, мы бы как минимум в двух десятках муниципалитетов отменили выборы»,— заявила председатель ЦИК. Работа СПбИК по контролю над муниципальными выборами была признана неудовлетворительной. Бонусом — «чтобы реабилитироваться», как выразилась Элла Памфилова,— стало поручение провести всесторонний анализ работы ИКМО и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушение законодательства, к ответственности. При этом госпожа Памфилова сообщила, что претензий по организации и проведению губернаторских выборов к СПбИК нет.

Далее глава Центризбиркома озвучила предложения по изменению федерального законодательства. «Закрепить положение о том, что ЦИК и избирком субъекта являются вышестоящими комиссиями по отношению к остальным комиссиям субъекта. Предусмотреть ответственность ИКМО и ТИК (и персонально председателей) за ненадлежащее выполнение обязанностей в виде передачи их полномочий на иные комиссии (председатель может быть отстранен ЦИК или комиссией субъекта). Также будет предложено исключить переложение полномочий ТИК на ИКМО. Последним пунктом будет закреплено исключительное право выбора председателя нижестоящей комиссии за комиссией субъекта»,— резюмировала госпожа Памфилова.

Ранее “Ъ” сообщал, что глава Центризбиркома выступала в поддержку реформирования муниципальной избирательной системы (см. “Ъ” от 16.07.2019). Однако тогда речь шла о более жесткой мере — упразднении ИКМО.

Член ЦИК с правом решающего голоса Александр Кинев предложил выразить недоверие председателю СПбИК Виктору Миненко. Элла Памфилова отметила, что основания для этого есть, однако выступила против, заявив, что горизбиркому поручено сделать многое для оздоровления ситуации: «Думаю, Виктор Александрович сам созрел написать заявление об уходе по собственному желанию».

Олег Дилимбетов