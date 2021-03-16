Эксперты заявили о высоких рисках отставки глав трех регионов

Наибольшую вероятность досрочной отставки имеют главы Ульяновской области, Тувы и Северной Осетии—Алании, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов компании «Минченко консалтинг» (.pdf). По мнению экспертов, на предстоящих выборах фактор длительного пребывания в должности может стать решающим для глав российских регионов.

По версии авторов доклада, все три губернатора находятся в «красной зоне» политической устойчивости. Так, глава Тувы Шолбан Кара-оол, занимающий свой пост 14 лет, имеет 10 баллов. Глава Ульяновской области Сергей Морозов — 7 баллов, он руководит регионом 16 лет. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, возглавивший регион в 2016 году, имеет 6 баллов. По мнению экспертов, несмотря на то что господин Битаров занимает пост только первый срок, его отставка стала возможной после масштабных «антиковидных» протестов на Северном Кавказе, а также резонансного ДТП с участием его брата.

Среди глав с истекающим сроком полномочий наибольшей устойчивостью обладают Рамзан Кадыров (Чечня, 20 баллов) и Алексей Дюмин (Тульская область, 18 баллов). По мнению авторов рейтинга, это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков.

Подробнее о рейтинге — в материале “Ъ” «Старикам здесь не кресло».