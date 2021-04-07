Чем известен Шолбан Кара-оол

7 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола «по собственному желанию». Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Кара-оол Шолбан Валерьевич родился 18 июля 1966 года в селе Чодураа Тувинской АССР. Окончил факультет философии Уральского государственного университета (1990).

В 1986–1988 годах служил в армии. С 1990 года — инженер лаборатории экономических исследований Тувинского комплексного отдела Сибирского отделения АН СССР. В 1993–1996 годах работал генеральным директором АОЗТ «Кардо», в 1998 году — гендиректором ООО «Докар». В 1996–1998 годах — заместитель председателя Фонда помощи семьям погибших, инвалидам и ветеранам войны в Афганистане.

В 1998–2002 годах — депутат, председатель Верховного Хурала Республики Тыва. В 1998–2001 годах был членом Совета федерации, с 2000 года — зампредом комитета по международным делам.

С 2002 года — врио, затем первый заместитель председателя правительства Республики Тыва — министр торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства республики. С 2005 года — зампред правительства республики. В 2006 году снова избран депутатом Верховного Хурала.

С 18 мая 2007 года — председатель правительства Республики Тыва (с 2010 года из-за переименования должности — глава Республики Тыва). С 2008 года — член высшего совета партии «Единая Россия». В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму РФ от «Единой России», но оба раза отказывался от мандата. В 2012 году был переназначен на пост главы республики. 18 сентября 2016 года одержал победу на выборах, набрав 85,66% голосов.

Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Финансовый менеджмент расходов субфедерального бюджета: на примере Республики Тыва» (2011). Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.