На очередных Свидетелей Иеговы на Кубани заведены уголовные дела

На четверых жителей Абинского района в возрасте от 38 до 60 лет возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Участие в экстремистской организации) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (Вовлечение лица в деятельность таких организаций), сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Все они являются участниками местной религиозной организации Свидетелей Иеговы города Абинска (решением Верховного Суда РФ признана экстремисткой и запрещена на территории страны).

«Каждому из фигурантов было известно, что религиозная группа Свидетелей Иеговы в ст. Холмской была ликвидирована. По данным следствия, мужчины возобновили деятельность объединения и через интернет проводили лекции с использованием экстремистской литературы. Женщины, в свою очередь, вербовали местную жительницу стать участницей экстремистской организации», - говорится в сообщении.

У подозреваемых проведены обыски, проводятся следственные действия.

В Краснодарском крае это не первое уголовное дело, заведенное на «Свидетелей» в последнее время. Как писал “Ъ-Кубань”, в марте ФСБ задержала четверых адептов секты за вербовку жителя Сочи, возбуждено уголовное дело.

В феврале Абинский районный суд Краснодарского края вынес приговор 63-летнему члену «Свидетелей Иеговы», ему предстоит провести за решеткой 7,5 года. А в Сочи два местных жителя-сектанта были осуждены на 1 год 10 месяцев и 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Андрей Ульченко