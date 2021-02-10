На Кубани члена «Свидетелей Иеговы» приговорили к 7,5 годам за экстремистскую деятельность

Абинский районный суд Краснодарского края вынес приговор 63-летнему члену «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России») Александру Ившину, обвиняемому в экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, Ившин проводил «богослужения по видеосвязи с совместным пением библейских песен». В апреле у 2020 года у представителя религиозной организации провели обыск. Затем в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественного или религиозного объединения, ликвидированных или запрещенных в связи с осуществлением экстремистской деятельности). В течение этого времени обвиняемый находился под подпиской о невыезде. В декабре 2020 года материалы дела были переданы в суд.

Издание сообщает, что свою вину Александр Ившин не признал. Гособвинение запрашивало для него наказание в виде восьми лет лишения свободы, однако суд сократил этот срок на шесть месяцев – до 7,5 лет. Представители «Свидетелей Иеговы» сообщили «Медиазоне», что это самый строгий приговор, вынесенный в отношении организации в настоящее время.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года следственный отдел УФСБ по краю возбудил уголовное дело в отношении членов «Свидетелей Иеговы». Оперативники утверждали, что члены данной организации в двух районах Кубани занимались пропагандистской и миссионерской деятельностью в «домашних» группах, а также вовлекали в противоправную деятельность иных лиц.

Алексей Белянин