ФСБ задержала адептов секты «Свидетели Иеговы» за вербовку жителя Сочи

Следственным отделом по Хостинскому району Сочи по материалам, поступившим из регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении четверых местных жителей в возрасте 48 до 59 лет, которых подозревают в вовлечении в деятельность экстремистской группировки (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого СКР.

По предварительным данным, три женщины и мужчина, будучи членами местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России, в 2017 году признана экстремистской), вербовали местного жителя стать участником экстремистской организации. Кроме того, подозреваемые с декабря 2018 года по март 2020 года пропагандировали деятельность «Свидетелей Иеговы». Противоправную деятельность адептов пресекли сотрудники силовых ведомств.

В настоящее время фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Абинский районный суд Краснодарского края вынес приговор 63-летнему члену «Свидетелей Иеговы» (запрещена в России) Александру Ившину, обвиняемому в экстремистской деятельности. Ему назначено 7,5 лет лишения свободы. Это самый строгий приговор, вынесенный в отношении организации в настоящее время.

в феврале 2021 года Хостинский районный суд Сочи признал виновными двух жителей курортной столицы за организацию деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Они осуждены на 1 год 10 месяцев и 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В мае 2020 года следственный отдел УФСБ по краю возбудил уголовное дело в отношении членов «Свидетелей Иеговы». Оперативники утверждали, что члены данной организации в двух районах Кубани занимались пропагандистской и миссионерской деятельностью в «домашних» группах, а также вовлекали в противоправную деятельность иных лиц.

Наталья Решетняк