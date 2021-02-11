Двое сочинских «Свидетелей Иеговы» по решению суда отправятся в колонию

Хостинский районный суд Сочи признал виновными двух жителей курортной столицы за организацию деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Они осуждены на 1 год 10 месяцев и 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«С марта по октябрь 2019 года подсудимые создали в Сочи не менее 16 религиозных групп «Свидетелей Иеговы», состоящих как минимум из 29 последователей. Посредством видеоконференцсвязи и с соблюдением мер конспирации ими были проведены не менее 25 «Собраний» местного религиозного объединения», - отметили в суде. Деятельность запрещенной организации была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Ранее «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» была признана экстремистской организацией и ликвидирована.

Как писал “Ъ-Кубань”, 10 февраля Абинский районный суд Кубани приговорил члена «Свидетелей Иеговы» Александра Ившина к 7,5 годам за экстремистскую деятельность. Это самый строгий приговор, вынесенный в отношении организации в настоящее время. Свою вину подсудимый не признал. Гособвинение запрашивало для него наказание в виде восьми лет лишения свободы, однако суд сократил этот срок на шесть месяцев.

Андрей Ульченко