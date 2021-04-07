Первый полет вертолета на Марсе запланирован на 11 апреля

NASA планирует не раньше воскресенья, 11 апреля, совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе. Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляцию первого полета можно будет посмотреть в социальных сетях и на сайте ведомства через несколько часов после запуска.

«Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity»,— говорится в сообщении NASA.

Во время первого полета вертолет должен подняться на высоту в три метра. В следующих полетах планируется, что он будет летать на уровне пяти метров над поверхностью планеты.

Ingenuity весом менее 2 кг был доставлен на планету 18 февраля внутри марсохода Perseverance. Вертолет может совершить до пяти полетов на высоте до 10 м за весь период исследований. Оснащенный двумя камерами он способен зависать в воздухе до 30 секунд для фотографирования местности.

О задачах миссии — в материале “Ъ” «NASA пороется на Марсе».