NASA пороется на Марсе

Совершенной вчера посадкой на Марс начинается почти двухгодичная миссия марсохода Perseverance. Его основной задачей станет поиск любых следов жизни на Марсе, а также изучение планеты с точки зрения возможности высадки на нее.

В четверг марсоход Perseverance («Настойчивость») успешно совершил посадку на Марсе в районе кратера Езеро. Он был запущен NASA в июле прошлого года — это часть миссии «Марс 2020». Кроме Perseverance был запущен коптер Ingenuity («Изобретательность»). Подготовка к миссии «Марс 2020» была начата еще в 2013 году. Это самый крупный из отправленных NASA марсоходов — Perseverance весит более тонны, а его размеры составляют 3 на 2,7 метра. Он представляет собой шестиколесный аппарат, снабженный буром для взятия проб грунта, манипулятором, инструментами для химического и минералогического анализа, тепловизором, рентгеновским спектрометром, 19 камерами и др.

Цель миссии — изучение поверхности Марса в кратере Езеро, сбор образцов грунта, горных пород и реголита для доставки на Землю, исследование климата, а также поиск возможных свидетельств когда-либо существовавшей жизни на планете. Именно астробиологическая цель — поиск и изучение возможных признаков любой жизнедеятельности на Марсе в прошлом — является в этом случае основной.

Ученые предполагают, что раньше на Марсе было теплее, а значит, там могли существовать какие-либо микроорганизмы.

Высадка в кратер Езеро связана с тем, что, как считают ученые, 3,5 млрд лет здесь находились озеро и дельта реки, поэтому вероятность обнаружения здесь следов микроорганизмов выше.

Кроме того, Perseverance будет решать и более практические задачи — изучать поверхность Марса с точки зрения возможности высадки человека и общей пригодности для жизни. Основная задача коптера Ingenuity также практическая — проверка возможности полетов устройств с двигателями в атмосфере Марса. Его испытания начнутся этой весной, первые из них предполагают полеты длительностью 20–30 секунд всего на несколько десятков сантиметров или метр, затем длительность и дальность будет постепенно увеличиваться.

Марсоход Perseverance Фото: NASA / JPL-Caltech, Reuters

Первоначальная длительность миссии установлена в один марсианский год (чуть менее двух земных лет). Общая стоимость миссии оценивается в $2,8 млрд. Это шестая по стоимости миссия NASA, однако она дешевле запуска и поддержки предыдущего марсохода, Curiosity. В случае с Perseverance около $2,2 млрд пошло на разработку и создание самого марсохода, $80 млн — на находящийся на нем коптер Ingenuity, $243 млн — на запуск и $296 млн — на поддержание работы в течение первоначально установленного срока миссии.

Яна Рождественская