ЛНР заявила о гибели подростка из-за взрыва мины

Два подростка подорвались на мине в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, один из них погиб.

«В районе западной окраины Славяносербска двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался»,— сообщил господин Осадчий журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

3 апреля Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что украинский беспилотник сбросил на окраине Донецка самодельную бомбу. Как сообщалось, в результате погиб пятилетний мальчик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не сомневается в достоверности данных ДНР о его гибели. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о применении запрещенных методов в вооруженном конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Об обострении конфликта на Востоке Украины — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».