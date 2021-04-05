Песков не сомневается в информации о гибели ребенка в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается в достоверности данных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о гибели ребенка в Донбассе. Но и подтверждения этой информации у Кремля нет, добавил он. Гражданское население на юго-востоке Украины гибнет, по его словам, из-за роста напряжения на линии соприкосновения.

3 апреля ДНР сообщила о гибели 5-летнего ребенка после того, как беспилотник сбросил самодельную бомбу. Одна женщина получила ранения. Позже Украина заявила о гибели военнослужащего — он подорвался на мине. Ситуацию со смертью ребенка Киев не комментировал.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия, и все это является горькими последствиями неурегулированности ситуации, более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. По словам представителя Кремля, стороны, в том числе украинская, не выполняют свои обязательства. «Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства»,— отметил он.

Журналисты спросили у господина Пескова, может ли Россия принять программу спасения детей Донбасса. «Важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик»,— ответил пресс-секретарь главы государства.

При этом Дмитрий Песков не сомневается в информации о смерти ребенка. «Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня, вместе с тем, нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то фейковые новости»,— сказал он.

Обострение ситуации на востоке Украины произошло 26 марта, когда в населенном пункте Шумы в Донбассе погибли четверо украинских военных. При этом Украина стала заявлять о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. 3 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз. Также резко обострилась ситуация на границе с непризнанной ДНР.

Подробности — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».