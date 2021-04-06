Минсельхоз не видит предпосылок для роста отпускных цен на продукты

Минсельхоз сообщил, что не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты в России. Ведомство считает ситуацию на продовольственном рынке стабильной.

Отпускная цена — стоимость товара, по которой предприятие продает товар оптовому покупателю.

«Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы»,— приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

Росстат оценил инфляцию в марте в 5,79%. По мнению Минэкономики, это пик роста цен в 2021 году и уже в апреле его темпы замедлятся. Больше всего в марте подорожали мясные продукты: курица (+7,2%) и баранина (кроме бескостного мяса, +5%). В предыдущие месяцы существенно выросли цены на сахар, подсолнечное масло и овощи. Для сдерживания роста цен Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашения о фиксации розничной и отпускной стоимости масла и сахара.

О ситуации на рынке — в материале “Ъ” «C говядины какой спрос».