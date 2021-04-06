Минэкономики спрогнозировало снижение темпов инфляции в апреле

Минэкономразвития считает, что пик годовой инфляции в России произошел в марте. По прогнозам ведомства, в апреле рост цен замедлится до 0,5–0,6% в месячном выражении и до 5,5–5,6% — в годовом. Ранее Росстат сообщил, что инфляция в марте составила 5,79%.

«По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% г/г после 5,7% г/г в феврале и 5,2% г/г в январе). Начиная с апреля ожидается замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. По итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5–0,6% м/м, что соответствует диапазону 5,5–5,6% г/г в годовом выражении»,— говорится в обзоре ведомства под названием «Картина инфляции. Апрель 2021 года» (.pdf).

Росстат подсчитал, что больше всего в России в марте подорожали мясные продукты: курица (+7,2%) и баранина (кроме бескостного мяса, +5%). Ранее Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в России в 2020 году снизилось до десятилетнего минимума. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, причинами этого являются приостановление работы ресторанов и снижение доходов населения.

О тенденциях на рынке — в материале “Ъ” «C говядины какой спрос».