Росстат оценил годовую инфляцию в марте в 5,79%

Инфляция в России в марте в годовом выражении составила 5,79%, в месячном — 0,66%, свидетельствуют данные Росстата. По данным службы, за год продовольственные товары подорожали на 7,58%. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5,57%, на услуги — 3,2%.

Рост потребительских цен на продовольственные товары за месяц, по расчетам Росстата, составил 0,82%, на непродовольственные — 0,72%, на услуги — 0,37%. Сильнее всего цены выросли в Северной Осетии (+1,5%) и Кабардино-Балкарской республике (+1,3%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,9% и 2,2% соответственно. В Москве цены за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 0,7%.

Ведомство отмечает существенный рост цен в марте на мясопродукты, «в том числе на мясо кур — на 7,2%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 5%, окорочка куриные — на 4,4%». Яйца подорожали на 5,3%, цены на сахар в среднем выросли на 2,1%, в некоторых регионах — на 5–7,3%. На подсолнечное масло цены в среднем по России поднялись на 1,2%.

В феврале, по данным Росстата, продукты питания в России дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в России в 2020 году снизилось до десятилетнего минимума. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, причинами этого являются приостановление работы ресторанов и снижение доходов населения.

О тенденциях на рынке — в материале “Ъ” «C говядины какой спрос».