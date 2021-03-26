Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с январем увеличились на 1,5%, с начала года — на 2,7%, следует из данных Росстата. В Евросоюзе продовольствие подорожало на 0,3% за февраль.

Наибольший прирост цен в России был зафиксирован в феврале на овощи (7,6%), фрукты (2,2%), мясо и мясопродукты (1,1%). В странах ЕС за этот месяц заметнее всего выросли цены также на фрукты и овощи. Фрукты подорожали в наибольшей степени в Австрии (на 5,9%). Овощи — в Латвии (на 10,4%).

Ранее заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что, в соответствии с прогнозами, в России не должно быть дефицита на продукты питания. Рост цен на них ведомство ожидает в пределах инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания.

Напомним, по данным Росстата, в феврале 2021 года инфляция составила 0,8% против 0,7% в январе. За январь—февраль 2021 года цены выросли на 1,5%.

Как оценивает рост цен население — в публикации “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».