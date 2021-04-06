В России спрос на говядину упал до десятилетнего минимума

Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн, следует из исследования Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Это минимальный за последние десять лет показатель.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, основными причинами снижения спроса стали ограничения в связи пандемией, в том числе приостановление работы ресторанов, и снижение доходов населения. При этом представители отрасли допустили, что в 2021 году спрос на этот вид мяса вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину.

О тенденциях на рынке — в материале “Ъ” «C говядины какой спрос».