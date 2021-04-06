Напряжение вокруг Донбасса нарастает

На линии соприкосновения в Донбассе возрастает напряжение. На этом фоне Россия и Украина бросают все более жесткие заявления и обвинения в адрес друг друга. Новости о росте напряженности в Донбассе в последние недели приходят все чаще. По данным ОБСЕ, с прошлой недели количество обстрелов на границе непризнанных ДНР и ЛНР увеличилось в несколько раз. На этом фоне из Киева многократно звучали заявления о том, что Россия стягивает войска к границе и готовится к эскалации конфликта. В Кремле отвечали, что российские войска не несут никакой угрозы. 6 апреля стороны обменялись еще более резкими заявлениями и шагами. Киев отказался от участия в минских переговорах трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В Киеве объяснили это тем, что Белоруссия находится под влиянием России, и для переговоров нужна другая площадка. А президент Владимир Зеленский заявил, что единственный способ прекратить конфликт в Донбассе — это вступление Украины в НАТО.



В российском МИДе отреагировали на эти заявления довольно резко. Там заявили о «провокационной и вызывающей линии со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал партнеров по «нормандскому формату» — Германию и Францию — повлиять на Киев: «К сожалению, каждый раз, когда встречается “нормандский формат” в том или ином качестве, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно.

Теперь Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса в Донбассе к угрозам военных действий.

И надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть благостное отношение в европейских столицах и что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности в полной мере для того, чтобы на деле начать продвигаться к устранению угроз в сфере безопасности, к прекращению обстрелов гражданского сектора, и определятся».

Не менее жесткой была и реакция Кремля. Там, кроме прочего, обвинили украинские власти в том, что они не контролируют свои вооруженные силы в Донбассе. Заявление Зеленского о возможном вступлении Украины в НАТО пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, назвал шагом, который только усугубит ситуацию: «Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то справиться Украине со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще больше усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнения самопровозглашенных республик, то вы поймете, что такое членство для них является глубоко неприемлемой перспективой. Главное, чтобы плана провокаций не было у украинской стороны. Пока мы не видим намерения как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, взять под контроль свои подразделения вооруженных сил, которые стоят рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной этих провокаций. Главное, чтобы ничто опять не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу, людям, которые живут в самопровозглашенных республиках».

Жесткую позицию относительно конфликта в Донбассе заняли в США. Там пообещали «не оставить Украину в одиночестве в случае российской агрессии». Москва, со своей стороны, предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева. А российские вооруженные силы начали масштабную плановую проверку готовности. Все это вполне может закончиться войной, опасается генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он рассказал “Ъ FM” о том, какие меры помогут не допустить военных столкновений:

«В самом худшем варианте мы не можем исключать крупномасштабных боевых действий с прямым или опосредованным участием Российской Федерации. Понятно, что никто в этом не заинтересован, но в истории бывали случаи, когда эскалация происходила помимо желания участников. Чтобы этого избежать, нужно безотлагательно восстановить все прерванные линии коммуникации, так будет минимизирована возможность разжигания конфликта из-за технической ошибки. Это не требует уступок ни с одной, ни с другой стороны. Далее мы должны вернуться к текстам минских соглашений: отвод тяжелых вооружений, усиление миротворческих функций, организация безопасности и так далее. Сейчас, к сожалению, задача заключается не в том, чтобы продвинуться в реализации договоренностей, а в том, чтобы хотя бы удержать нынешние позиции».

Обеспокоенность ситуацией в Донбассе традиционно выразили Германия, Франция и Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон обсудил с Владимиром Зеленским передвижения российских войск на границе с Украиной. Готовятся переговоры украинского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом же с главами государств на прошлой неделе говорил Владимир Путин. Стороны подтвердили, что минские договоренности 2015 года безальтернативны.При этом недовольство тем, как они воплощаются в жизнь, могло привести к обострению конфликта в Донбассе, считает эксперт московского центра Карнеги Константин Скоркин. По его мнению, в этой ситуации главными миротворцами могут выступить европейские страны.

«Безусловно, Кремль недоволен нынешней политикой Зеленского.

Застопорился минский процесс, и Украина не хочет реализовывать второе соглашение, на букве которого настаивает Москва. Кроме того, Зеленский сейчас активно давит на пророссийские силы внутри Украины, на партию Медведчука, ввел санкции против его медиахолдинга. Разумеется, в Москве это все восприняли как некие враждебные действия и, в свою очередь, перешли от мирного диалога к дипломатии канонерок. Конечно, это сигнал Западу, что у России есть своя зона влияния, и она может осуществить эскалацию. В принципе сейчас можно ожидать уже чего угодно, в том числе и появления войск НАТО. Но это, конечно, крайний сценарий, которого хотелось бы, конечно, избежать. Европейские лидеры сейчас будут очень заинтересованы в возобновлении “нормандского формата”, потому что никому не хочется повторения событий 2014 года или чего-то подобного. Я думаю, они будут прилагаться усилия, чтобы вернуть процесс в дипломатическое русло и постараться разрядить обстановку в Донбассе»,— полагает Скоркин.

Ситуация в Донбассе сказывается на настроениях инвесторов, они распродают российские активы. Индекс Мосбиржи падает чуть меньше, чем на 1%, курс доллара превысил 77 руб., евро почти достиг отметки 91,5.