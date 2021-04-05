«Впереди новый раунд борьбы за Украину»

За минувшие сутки ОБСЕ зафиксировала 10-кратный рост числа нарушений перемирия в Луганской области на Украине. Непризнанные республики объявили призыв резервистов и заявляют о большом числе добровольцев, готовых взять в руки оружие. Ранее украинский президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом. Президент США, в частности, обещал ему поддержку в донбасском конфликте. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется, что до «большой войны» дело не дойдет.

Со слов известного украинского политолога Михаила Погребинского, Байден сделал Зеленскому выговор. Киев должен проводить реформы, в частности, бороться с коррупцией, укреплять суды и иные институты демократии. Процесс в той или иной степени идет, но не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, уровень жизни в стране падает. Опять же, эпидемия коронавируса не отступает. По причине отсутствия реформ МВФ отложил очередной транш для Киева. При этом президент США поддержал коллегу относительно Донбасса — здесь полное единство — обещал не бросить в беде.

Раньше считалось, что демократы для Украины лучше, потому что Байден лично курировал республику при президенте Бараке Обаме. Однако при Дональде Трампе никто особо реформ не требовал, и поддержка была. Штаты если не остановили, то затормозили «Северный поток-2», поставили ракеты (ПРТК) Javelin. И, наконец, никакой сделки с российским лидером Владимиром Путиным, которую предсказывали разные обозреватели, так и не случилось. Теперь демократы будут опять приставать с реформами. Такая уж у них сущность — воспитывать. А вот Зеленскому сейчас сложно.

Реформы задевают интересы больших серьезных людей, а он не столь уверенно себя чувствует на посту президента Украины и рискует не удержать власть.

Что касается Донбасса, то считается, что новая большая война, о чем сейчас так много говорят, маловероятна. Хотя напряженность нарастает. Вот и обстрелы возобновляются, в том числе и с применением тяжелых вооружений. И, несмотря на большое число разных предложений, мирный процесс по-прежнему в тупике. С другой стороны, что считать войной? Ведь противостояние так и не прекращалось. Есть просто разные стадии — более или менее спокойная или обострение.

Однако и без войны понятно, что впереди новый раунд борьбы за Украину. Здесь все, конечно, непросто. США требуют от Зеленского собраться, иначе он может потерять доверие. Между тем реформы, о которых говорит Байден, серьезно задевают интересы сопредседателя «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктора Медведчука и иже с ним. Это значит, что оплот Кремля под угрозой. Просто так на все это Москва смотреть не будет. И вот мы видим, что — по крайней мере, в медиасфере — идет активное нагнетание. Киев выставляют агрессором, обвиняют в страшных грехах. Такой ни перед чем не остановится, так и норовит нарушить и без того хрупкий мир.

А Россия, как известно, своих не бросает. Хотя непонятно, что они так упираются — просто не понимают своей выгоды. Дался им этот Запад.

Россия и деньгами поможет, и вакцину поставит, и никаких реформ не потребует, и с олигархами будет мир и взаимопонимание. Определяйтесь, господин Зеленский, друг Джо далеко, а мы близко. А для наглядности вот вам телекартинка: военные вертолеты и иная техника вблизи границ.

Он, может быть, и рад подружиться, но не может — не поймут его. Настроения в республике не в пользу большого соседа. И уступать особенно нельзя, потому что не заметишь, как проглотят. Поэтому самый лучший вариант на сегодня — более или менее замороженный конфликт, как говорится, до лучших времен.

К этому, скорее всего, ситуация вернется после очередного осложнения. А что касается президента США, то он в любом случае в выигрыше, так как программа сдерживания России работает. Ничто так не ослабляет, как тлеющие конфликты, которые время от времени пробуждаются.