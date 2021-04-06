Суд снова оставил без движения иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд потребовал устранить недостатки до 30 апреля.

«Исковое заявление Алексея Навального к Дмитрию Пескову оставлено без движения, для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению по существу сроком до 30 апреля»,— сообщила пресс-служба суда «Интерфаксу».

Алексей Навальный повторно подал иск к Дмитрию Пескову 29 марта. Аналогичные исковые требования он направлял в ноябре 2020 года. Однако суд вернул заявление из-за того, что не были устранены процессуальные недостатки при подаче иска. Оппозиционер считает, что господин Песков распространил о нем ложные сведения в октябре 2020 года — пресс-секретарь президента заявил, что Алексей Навальный сотрудничает с ЦРУ. Оппозиционер требует опубликовать опровержение на сайте Кремля. Дмитрий Песков ранее отказывался комментировать иск.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии ИК-2 во Владимирской области. Он жалуется на состояние здоровья и на то, что к нему отказываются пускать «независимых врачей».

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».