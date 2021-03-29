Навальный снова подал в суд на Пескова

Осужденный политик Алексей Навальный во второй раз подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Соответствующая информация размещена в картотеке на странице Пресненского районного суда Москвы.

Первый аналогичный иск господин Навальный подал в ноябре 2020 года. В нем утверждалось, что Дмитрий Песков распространил сведения, не соответствующие действительности, а именно: что с Алексеем Навальным «работают специалисты ЦРУ» и выдают ему «разные инструкции». Истец просил разместить опровержение сказанного пресс-секретарем президента на официальном сайте Кремля. Сам господин Песков иск не комментировал, а суд не стал его рассматривать, сославшись на несоблюдение ст. 131 и ст.132 Гражданского процессуального кодекса («Форма и содержание искового заявления» и «Документы, прилагаемые к исковому заявлению»).

Алексей Навальный отбывает в колонии срок два с половиной года лишения свободы за нарушение требований к условно осужденному по делу «Ив Роше». Он и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. 17 января политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался после предполагаемого отравления ядом группы «Новичок». Господина Навального задержали прямо в аэропорту и отправили под стражу, после чего суд согласился с доводами ФСИН и заменил его условный срок на реальный.

Кира Дюрягина