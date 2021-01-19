Суд не принял иск Навального к Пескову

Пресненский суд Москвы вернул иск оппозиционера Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, следует из данных картотеки суда. Господин Навальный требовал признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию слова Дмитрия Пескова о сотрудничестве политика с ЦРУ и опубликовать опровержение на сайте Кремля. Денежных требований в иске не предъявлено.

В графе о состоянии дела указано «возвращено», дата принятия этого решения — 12 января. В качестве оснований суд отметил несоблюдение статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса («Форма и содержание искового заявления» и «Документы, прилагаемые к исковому заявлению»).

Алексей Навальный подал иск к господину Пескову 16 ноября 2020 года. До этого господин Песков заявил журналистам, что, по имеющейся у Кремля информации, с господином Навальным работают специалисты из ЦРУ и «дают ему разные инструкции», причем «не в первый раз». Пресс-секретарь иск не комментировал.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, его задержали в аэропорту. 18 января суд отправил оппозиционера под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Он находится в СИЗО «Матросская Тишина».

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».