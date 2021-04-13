Вечное и ценности

В последние месяцы в разговорах об искусстве все чаще вспоминают про деньги. Поэтому новый номер мы решили в какой-то мере посвятить цене и ценности искусства.

Показательно, например, что если раньше к спонсорским и партнерским проектам крупные институции относились свысока, то в последние годы такие программы нередко становятся интереснее проектов, инициированных самими институциями. Ну а лучше всего получается, когда общее дело делается по взаимному желанию, как, например, выставка «Cartier: продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier», которую еще можно успеть посмотреть в Санкт-Петербурге до 18 апреля.

Обложку из элементов денежных знаков специально для нас сделала художница Анна Фобия, участница открывшейся в конце марта в «Гараже» выставки «Выбирая дистанцию: фейки, спекуляции и прогнозы в эпоху коронацена» . Узнать о состоянии арт-рынка можно из материала «Павшие и восставшие», где приведены основные выводы доктора экономических наук Клэр Макэндрю, которая на протяжении пяти лет делает отчет The Art Market Report (выпускается при поддержке Art Basel и UBS). О главных современных художниках, чьи работы неизменно бьют все рекорды, можно узнать в статье «Бремя рекордов». О широко обсуждаемой сейчас связке искусства и NFT читайте в материале «Токенизируй это». О состоянии мира искусства мы откровенно поговорили с главным бельгийским коллекционером Аленом Серве. «Проблема современного мира состоит еще и в том, что сейчас все измеряется по стоимости,— считает он.— Если мы продаем какое-нибудь дерьмо за $69 млн, то оно априори считается классным. И нет никакой возможности даже вступить в дискуссию о том, что это не так».

Редакторы Анна Минакова, Александр Щуренков