Новая весна

Год назад искусство ушло в онлайн, но постепенно возвращается в залы музеев и галерей. Пусть в масках и с соблюдением дистанции, но посетители уже могут прийти на открывшиеся выставки и биеннале, а кураторы — придумывать следующие. Например, в Германии планируют провести без малого два десятка мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Йозефа Бойса. И этим ближайшие культурные планы не исчерпываются.

Что: выставка Grief and Grievance: Art and Mourning in America

Где: New Museum (Нью-Йорк)

Когда: до 6 июня

На выставке Grief and Grievance: Art and Mourning in America Фото: Photograph by Dario Lasagni

Эта выставка — дань памяти Окуи Энвезора (выходец из Нигерии, первый куратор Венецианской биеннале африканского происхождения), который задумал ее еще в 2018 году, но не дожил до открытия: скончался в начале 2019-го от рака, но до самой смерти работал над проектом. Энвезор хотел представить его накануне президентских выборов в США как ответ на кризис американской демократии, но пандемия нарушила эти планы. На выставке «Скорбь и обида: искусство и траур в Америке» представлены работы многих жанров, созданные 37 художниками разных поколений и разных возрастов: Рашида Джонсона и Артура Джафы, Дианы Лоусон и Джули Мерету, а еще тех, кого уже нет, как, например, Джека Виттена и Жан-Мишеля Баския. Энвезор называл этот проект своим самым личным и самым политическим. «Два последних года, когда мы наблюдаем нормализацию в СМИ белого национализма, ясно дали понять, какую роль играют художники и их работы в определении границ американской политики»,— отмечал куратор. Ему было важно показать реалии жизни чернокожего населения, которые сегодня во многом определяют политическую и социальную ситуацию в стране.

Что: выставочная программа к 100-летию Йозефа Бойса

Один из экспонатов выставочной программы к 100-летию Йозефа Бойса Фото: Ute Klophaus, Museum Schloss Moyland, Joseph Beuys Archiv © bpk

В этом году в мире будут праздновать 100-летие со дня рождения одного из главных теоретиков постмодернизма Йозефа Бойса, человека, который на вопрос, является ли он художником, предлагал «оставить эти глупости». И добавлял, что он художник в той же степени, что и каждый человек. Кстати, одна из выставок, приуроченная к юбилею, так и называется — «Everyone Is an Artist». Она посвящена многочисленным перевоплощениям Бойса и проходит в музее К20 в Дюссельдорфе. Здесь он учился в Академии художеств, а после преподавал в ней. Правда, в 1972 году художника уволили — за то, что он не признал результаты набора на курс и предложил разрешить учиться всем желающим.

Дюссельдорф не единственный город, где будут вспоминать Бойса: в Германии запланировано почти два десятка выставок. В Крефельде, где Бойс родился, экспозицию посвятят влиянию на художника Марселя Дюшана. А в Клеве, где прошли детство и юность будущего теоретика модернизма, покажут его ранние, датированные 1941–1961 годами, работы. Кроме этого, в разных городах страны высадят дубы — в память о перформансе 1982-го, когда Бойс задумал сажать деревья от Касселя до России. И рядом с каждым саженцем ставить базальтовый блок.

Что: выставка Тистера Гейтса «Китайский кабинет»

Где: Prada Rong Zhai (Шанхай)

Когда: до 23 мая

Тистер Гейтс — американский художник и профессор Чикагского университета. В прошлом году его первая выставка прошла в Нью-Йорке — в галерее Gagosian. Тогда Гейтс трансформировал пространство культурной институции как изнутри, так и снаружи. А этой весной художник переосмыслил залы исторической виллы начала XX века в центре Шанхая. Она была построена в 1918 году в западном стиле для семьи Юн Цоонг-Кинг, а в 2017-м открылась под эгидой модного дома Prada — после реставрации и уже в качестве выставочного пространства. Для проекта «Китайский кабинет» Гейтс придумал историю в трех главах. В первой художник рассказывает о темах, с которыми работает: в шести витринах предстают символы движения за гражданские права и артефакты, связанные с жизнью темнокожего населения Америки. Во второй главе говорит об отношении к керамике, одному из своих любимых материалов. В третьей — выступает хозяином, приглашающим гостей. Его произведения наполняют зал так, как могли бы наполнить частный дом.

Что: биеннале в Кванджу

Когда: до 9 мая

Кванджу — шестой по величине город Южной Кореи. Здесь в 1980 году произошло массовое антиправительственное выступление (его участники требовали провести демократизацию общества, власти применили силу, и погибло, по некоторым оценкам, до 2 тыс. человек), а с 1995 года проходит биеннале — самая влиятельная в Азии. В этом году ее темой стали те самые события 40-летней давности. Тема биеннале — «Умственный подъем, духовный поворот». Она проходит на разных площадках города и представляет работы 69 художников. Среди них есть и россиянка — Александра Сухарева. В Кванджу она представляет проект «2016–19». «Каждый холст в этой серии — логическое продолжение экспериментов с хлором... Хлор — ближайший родственник отравляющих ядов времени модернизма. Изображения в серии — это рапорты переживаний»,— рассказывала художница. Кураторы биеннале Дефне Айас и Наташа Гинвала уверены, что события 1980 года до сих пор «животрепещущи и актуальны». Причем для всего мира. «Сейчас мы наблюдаем восстания, революции и массовые беспорядки практически во всех концах света. Нам было важно показать это восстание не как оставшееся в прошлом, отдельное и завершенное, а как нечто подвижное, как некое пространство вдохновения, стойкости, стратегических решений для других подобных движений в Индии, Турции, Чили или Бразилии»,— комментирует Гинвала.

Что: весенний выставочный сезон музея современного искусства «Гараж»

«Гараж» по традиции открыл новый сезон сразу несколькими выставками. Ключевая — «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Это коллективный проект, идея которого родилась в прошлом году во время первого локдауна. Для проекта были отобраны 33 участника, чьи работы — прогнозы и сценарии, обращенные не только в будущее, но и предлагающие варианты прошлого и настоящего. «Мы предположили, что эпоха, в которой мы живем сегодня, по крайней мере несколько лет будет освещаться и пониматься через то, что мы пережили в 2020 году, что еще не закончилось. Поэтому как выражение эпохи это называется "коронацен"»,— рассказывает куратор «Гаража» Екатерина Иноземцева.

Еще один новый выставочный проект музея — «Настоящее время, несовершенный вид». Он посвящен отменам и их неочевидным, отложенным последствиям. Кураторы Екатерина Иноземцева и Саша Обухова собрали примеры проектов, которые так и не были реализованы и показаны зрителям. Как, например, танцплощадка, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте «Шестигранника» в парке Горького, или замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны.

Что: выставка Джули Мерету

Где: Whitney Museum of American Art (Нью-Йорк)

Когда: до 8 августа

В прошлом году художница Джули Мерету вошла в список самых влиятельных людей 2020-го по версии журнала Time, а ее ретроспектива состоялась в лос-анджелесском LACMA. Этой весной выставка переехала в Нью-Йорк, в Музей Уитни, а дальше в планах — Атланта и Миннеаполис.

Мерету родилась в 1970 году в столице Эфиопии Аддис-Абебе, но, когда девочке было семь, ее семья переехала в США — из-за массовых репрессий времен военной диктатуры. Сегодня Мерету — часть американского художественного истеблишмента. Ее работы хорошо продаются на аукционах, а эксперты прогнозируют ей успешную карьеру в десятилетней перспективе. Что касается выставки в Уитни, то она охватывает период с 1996 года по сегодняшний день и включает около 30 картин и 40 рисунков. Через абстрактные композиции, где геометрические объекты соседствуют с картами местности, а линии и точки — с логотипами и флагами, Джули Мерету исследует политические конфликты и природные катаклизмы, темы колониализма и миграции.

Подготовила Анастасия Новикова