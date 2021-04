Бремя рекордов

Несмотря на год, проведенный в пандемии и практически в отсутствие привычных торгов, большая часть которых была заменена онлайн-аукционами, охота коллекционеров за исключительными произведениями искусства, равно как и за востребованными ультрасовременными художниками не прекратилась.

В числе самых громких продаж последних месяцев назовем вырученные на Sotheby’s $92 млн за «Портрет молодого человека, держащего медальон» Сандро Боттичелли (полотно стало самой дорогой работой старых мастеров, проданных этим аукционным домом); картину Дэвида Хокни «Nichols Canyon», которая поставила рекорд для пейзажей художника, уйдя на Phillips за $41 млн; а также «Game Changer» Бэнкси, проданную за $23 млн — мировой рекорд для произведений художника, поставлен на торгах Christie’s в марте 2021-го. Работа изначально появилась в университетской больнице Саутгемптона в мае 2020 года в качестве благодарности персоналу за самоотверженную работу во время первой волны пандемии COVID-19. Бэнкси выставил на аукцион оригинальное полотно, вырученные средства от продажи которого пойдут на финансирование ряда проектов медицинских и благотворительных организаций, в том числе фонда Southampton Hospitals Charity, а в больнице останется репродукция. С достигнутой ценой, а также с учетом исключительно позитивной динамики аукционных продаж последних лет Бэнкси уверенно превращается из пранкера и граффитиста в художника категории blue chips. Хотя стоит учитывать, что благотворительные лоты зачастую имеют тенденцию продаваться дороже. Предыдущий рекорд Бэнкси был поставлен на Sotheby’s в 2019 году: тогда живописная картина «Devolted Parliament», высмеивающая британский парламент, ушла за $12,2 млн.

Внимание к самым востребованным ультрасовременным художникам не ослабевает. В отсутствие достаточного предложения на первичном рынке, да еще при внушительных листах ожидания у галерей, представляющих художников, те редкие работы, которые попадают на аукционы, тут же показывают реактивную динамику — продаются в 3–10 раз дороже верхней границы эстимейта. Больше всего новых рекордов принесли торги в Гонконге, обозначившие важную тенденцию среди китайских коллекционеров — пристальное внимание к европейским и американским современным художникам. Один из самых впечатляющих результатов у огромной картины Даны Шутц «Elevator» (2017): за нее в декабре 2020-го на Christie’s отчаянно сражались на протяжении 10 минут. С учетом комиссии аукционного дома за полотно заплатили $6,4 млн, что почти втрое больше предыдущего рекорда художницы. За $1,3 млн ушел натюрморт «Still life» (2014) швейцарца Николя Парти, выполненный в фирменной технике — пастелью на холсте. (Еще до того, как мегагалерея Hauser & Wirth подписала с ним контракт в 2019-м, работы мастера, на тот момент не разменявшего четвертый десяток, было сложно купить в галереях, а на аукционах они уже продавались за несколько сотен тысяч долларов.) Продолжается ажиотаж вокруг художника из Ганы Амоако Боафо. Всего за два года его работы с $20–30 тыс. на первичном рынке вышли за пределы миллиона на вторичном. Уверенный рост подкреплен слухами о том, что с Боафо в ближайшее время должна подписать контракт одна из самых влиятельных галерей современности — Gagosian. Эти слухи пока никак не подтверждены, но на декабрьских торгах совсем недавняя (вышла из мастерской в 2019 году) работа «Baba Diop» была продана за $1,1 млн.

Одним из самых востребованных художников последних двух лет считается и канадец Мэтью Вонг, покончивший жизнь самоубийством в 2019-м, в 35 лет. Его первая персональная выставка в Нью-Йорке в галерее Karma в 2018-м получила восторженные отзывы критика The New York Times, тогда живопись Вонга оценивалась в $30–40 тыс. После его смерти картины стали появляться на аукционах, сразу достигая высоких значений. Так, одна из первых выставленных на аукцион акварелей художника ушла в 2019-м за $62,5 тыс. при эстимейте в $10–15 тыс., а на совместных торгах Phillips и Poly Auctions в Гонконге в декабре прошлого года уже его живопись, «River at dusk» (2018), была продана за рекордные $4,9 млн.

Осенью 2020 года на торгах Phillips «XX век и современное искусство» была продана часть коллекции патронов Музея изящных искусств Виргинии Памелы и Уильяма Роялл (Pam & William Royall), фокусом которой стали преимущественно работы темнокожих художников. После смерти Уильяма в июле прошлого года более 100 работ были подарены музею Ричмонда, а остальные отправились на торги. Сразу несколько картин поставили рекорд цены на представленных авторов. Так, «The Bathers» (2015) Эми Шеральд, известной, в частности, по официальному портрету Мишель Обамы, который хранится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне, превысила предыдущий рекорд художницы в десять раз и ушла за $4,3 млн. Торги за нее продолжались 15 минут. На том же аукционе была продана, опять же поставив рекорд, и работа художницы, написавшей официальный портрет Барака Обамы для того же музея. Картина «I’ve Been Good to Me» (2013) Микалены Томас была оценена в $900 тыс. Высокую ставку получил и «Портрет Микалены Томас» (2017) художника Кьянде Уайли — $378 тыс.

Из впервые представленных на аукционах работ ультрасовременных мастеров стоит отметить дебют британской художницы Исси Вуд. Картина «Over Armour (non-linear, non-violent)» (2019), написанная маслом на бархате, была продана за $346 тыс., хотя на первичном рынке большие полотна Вуд еще год назад оценивались в $25–40 тыс.

Подобная реактивная динамика на работы, вышедшие из мастерских от года до пяти лет назад, продолжает стимулировать как профессиональных спекулянтов арт-рынка покупать произведения перспективных авторов, недолго держать их и снова отправлять на аукцион, так и коллекционеров — перепродавать те работы, которые достались им за относительно небольшие деньги. Одна из главных проблем здесь — возможность быстро пустить под откос карьеру художника, у которого пока недостаточно институциональной поддержки. Высокие цены, подогретые ценовыми рекордами на аукционах, а также ажиотажный спрос делают практически невозможными музейные закупки. Некоторые галереи стараются идти на ухищрения, чтобы приостановить спекуляции и ускорить попадание своих художников в музейные коллекции: вносят в контракт коллекционерам пункт о запрете перепродажи в течение трех-десяти лет с момента покупки (при этом галерея может выкупить работу назад, если коллекционер хочет с ней расстаться), а также практикуют продажу работы в частные руки только после того, как пожелавший добавить художника в свою коллекцию выкупит одно из предложенных произведений для того или иного музея.

Александр Щуренков