Продолжили историю

На выставке «Cartier: продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier» Фото: Cartier

До 18 апреля можно успеть на выставку «Cartier: продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier».

Приурочена она к пятилетию реставрационного цикла. Реставрация — партнерский проект Государственного музея Эрмитаж и французской компании. В рамках проекта Cartier ежегодно финансирует реставрацию одного значимого объекта из коллекции музея. Пять таких объектов — кабинет с часами, ароматник, лампа из хрусталя, ларец Ядвиги Ягеллонки и фельдмаршальский жезл — показывают с историческими произведениями Cartier, объединив по «тематическому» принципу. Так, например, с хрустальной лампой выставляются драгоценные предметы Cartier с горным хрусталем.

Супрематизм и демоны

Одежда из коллекции «ТВОЕ Искусство» бренда «ТВОЕ» Фото: «ТВОЕ»

Государственная Третьяковская галерея и российский бренд одежды, обуви и аксессуаров «ТВОЕ» выпустили новую коллекцию «ТВОЕ Искусство». Принты в ней основаны на знаковых произведениях Васнецова, Айвазовского, Серова, Врубеля, Кандинского, Малевича и других мастеров первого ряда. Представить коллекцию доверили молодым художникам, скульпторам и дизайнерам. Каждый из них внес вклад в концепцию съемки, переосмысливая идеи работ великих.

Коллекция редкостей

На выставке «Мягкая родина» Фото: фонд Ruarts

17 апреля выставкой «Мягкая родина» в Трубниковском переулке, 6 откроется новое пространство фонда Ruarts, основанного коллекционером и меценатом Марианной Сардаровой. На выставке будут представлены работы из собрания фонда, не только значимые в контексте истории искусства и отмеченные экспертным сообществом, но и тесно связанные с личностью самой Сардаровой. В здании помимо выставочных залов с постоянной и временными экспозициями разместятся библиотека, образовательный центр, книжный магазин и кафе.

Уличный люкс

Одежда из новой коллекции Dior, созданной совместно с художником Кенни Шарфом Фото: Sophie Carre / предоставлено Dior

Креативный директор мужского направления Dior Ким Джонс продолжает создавать коллекции в сотрудничестве с художниками. Для Pre-Fall 2021 он объединил усилия с легендой стрит-арта — Кенни Шарфом, начинавшим свои творческие эксперименты в 1980-х вместе с Жан-Мишелем Баския и Китом Харингом. Основой для принтов и вышивок стал знаковый мультипликационный персонаж Шарфа, предстающий в ярких цветах.

Нью-Йорк — Москва

Пространство созданное архитектурным бюро Crosby Studios Фото: Crosby Studios

Архитектурное бюро Crosby Studios открыло пространство в Москве на Малой Ордынке, 19. Это и офис, где будут создаваться проекты бюро, и кафе с необычной выпечкой и сэндвичами, и небольшой магазин предметов интерьера, все элементы которых произведены исключительно в России, и наконец, своеобразная гостиная. Основатель Crosby Studios Гарри Нуриев планирует регулярно собирать здесь абсолютно разных людей, устраивать дискуссии, а также просмотры легендарных фильмов на архитектурную тематику.

Всё в дом

В концептуальном магазине 3L Store Фото: 3L Store

В новом столичном концептуальном магазине 3L Store, который дизайнер и декоратор Наталья Маслова открыла на улице Льва Толстого, выставлены небанальные предметы интерьера, а также произведения молодых, но уже чрезвычайно востребованных современных художников. Одним из партнеров, отвечающих за искусство, стала консалтинговая компания Smart Art. Здесь можно найти, к примеру, скульптурные работы Арсения Жиляева, медитативную живопись Александры Паперно, а также фотографии Сергея Сапожникова.

Звезды искусства

В отеле Raffles Istanbul Фото: Raffles Istanbul

Отель Raffles Istanbul уже в третий раз удостоился статуса «пять звезд» от независимого рейтинга Forbes Travel Guide. Приятно, что на это решение повлияли и необычные интерьеры отеля, где главную роль играют около двух сотен произведений искусств, созданных 70 художниками из разных стран мира. Помогла собрать коллекцию американская компания Canvas, занимающаяся консультациями в области искусства. Тема коллекции — мечта о Стамбуле, а потому в ней есть и византийские мотивы, и драгоценные камни, и работы, связанные с архитектурными достопримечательностями Турции, и конечно, произведения представителей местного арт-сообщества.