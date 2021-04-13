Павшие и восставшие

Отчет о состоянии рынка искусства и антиквариата вот уже пятый год выпускает главная арт-ярмарка Art Basel совместно с UBS, а за его подготовку отвечает экономист Клэр Макэндрю. Труд объемом в 350 с лишним страниц многосторонне исследует пандемийный 2020-й. При подготовке отчета в течение прошлого года было опрошено несколько тысяч галерей и арт-дилеров, а также более 2,5 тыс. коллекционеров с высоким уровнем дохода. Всего же, по оценкам команды отчета The Art Market, в 2020 году на мировом рынке предметов искусства и антиквариата находилось около 305,25 тыс. компаний, в которых непосредственно работало 2,9 млн человек.

Суммарные продажи предметов искусства и антиквариата достигли $50,1 млрд, что на 22% меньше, чем в 2019 году, и на 27% — чем в 2018-м. Онлайн-продажи при этом выросли на 25% и составили $12,4 млрд. Суммарные аукционные продажи показали 30-процентное падение, в то время как частные сделки выросли на 36% по сравнению с 2019-м (до $3,2 млрд). Три главных рынка остались прежними — это США, Великобритания и Китай. Суммарно на них приходится 82%. США при этом отвечают за 42% рынка (падение на 24%), у Великобритании и Китая — по 20% (падение на 22% и 12%). Аукционные сделки, превышающие $1 млн, составили большую часть (58%) выручки офлайн-аукционов, тогда как в онлайн-торгах на них приходилось всего 6%. Большую часть выручки (67%) на последних составляют продажи произведений искусства с ценой в диапазоне $5–250 тыс. В 2020 году крупнейшим сектором аукционного рынка было послевоенное и современное искусство (55% продаж), вместе с искусством модернизма их доля — чуть более 81%.

Дилерские продажи снизились на 20% и составили $29,3 млрд, но 58% опрошенных арт-дилеров считает, что в 2021-м ситуация изменится к лучшему. Опрос также показал, что в годовом исчислении продажи в среднем снижаются на 23%. О наиболее значительном среднегодовом сокращении сообщили дилеры с оборотом более $10 млн, падение составило 31%. Интересно отметить, что возможность сократить основные операционные расходы (прежде всего затраты на участие в арт-ярмарках, командировки и частично — зарплаты и премии сотрудникам) позволила некоторым дилерам сохранить показатели в 2020 году: 28% продемонстрировали даже большую прибыльность, чем в 2019-м, а 18% сохранили стабильный уровень чистой прибыли.

Из 365 планировавшихся арт-ярмарок 61% был отменен, 37% состоялись, а 2% прошли в гибридном или альтернативном формате. В структуре доходов галерей продажи на ярмарках упали на 13%, при этом 9% дохода было получено через OVR. Чуть менее половины (48%) опрошенных коллекционеров с высоким уровнем дохода ответили, что готовы пойти на ярмарку в первые шесть месяцев 2021 года, хотя 64% хотели бы посещать только местные мероприятия. Большинство коллекционеров (68%) сообщили, что были бы рады посетить ярмарки к концу третьего квартала 2021 года, а более 80% — в четвертом квартале. 81% из них покупал искусство через галереи в 2020 году, этот канал стал предпочтительным для приобретения произведений искусства.

Больше всего в 2020-м потратили коллекционеры-миллениалы: средние расходы составили $228 тыс. в год, причем 30% из них потратили более $1 млн (по сравнению с 17% бумеров). В 2020 году женщины-коллекционеры тратили больше, чем их коллеги-мужчины, при этом их медианные расходы выросли на 13% в годовом исчислении. На всех рынках 46% коллекционеров сосредоточились только на галереях, в которых они покупали ранее, в то время как значительная доля (41%) покупала исключительно работы знакомых им художников. Ожидается, что коллекционеры с высоким уровнем дохода будут активны на рынке в 2021 году, при этом большинство (57%) планируют приобрести больше работ для своих собраний.

Подготовил Дмитрий Иванов