Зеленский: последние действия России бросают вызов безопасности всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны НАТО усилить санкционное давление на Россию. По словам господина Зеленского, последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран НАТО и всей Европы. Об этом президент Украины объявил в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам—членам НАТО и всей Европе»,— заявил господин Зеленский. Он проинформировал премьера «об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытке России сорвать реализацию Минских договоренностей». Президент Украины призвал страны НАТО усилить присутствие в регионе.

Он поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны “большой семерки”»,— сказал Владимир Зеленский.

Ранее по поводу обострения ситуации в Донбассе свою обеспокоенность выразили главы МИДов Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. Они особо отметили, что внимательно следят «за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск». США попросили Россию объяснить «провокации» на границе с Украиной.

Напомним, нарушения перемирия в зоне конфликта в Донбассе, согласованного в июле прошлого года контактной группой по урегулированию на востоке Украины, перестали быть единичными. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем докладе от 3 апреля указала, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз.

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