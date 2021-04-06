Песков: об особых условиях для Навального речи идти не может

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», будет обеспечен лечением в колонии, но о каких-то особых условиях «речи идти не может», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это исключительно является прерогативой ФСИН. Все необходимые мероприятия там проводятся. Естественно, о каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может… Если действительно речь идет о болезни, то будет обеспечено на соответствующем, предусмотренном уровне лечение»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Господин Песков не знает, поступало ли Владимиру Путина письмо генсекретаря Amnesty International Аньес Калламар с требованиями предоставить Алексею Навальному доступ к врачу, которому он доверяет, а также освободить политика. «Я не располагаю информацией, поступала ли по каким-то каналам — по дипломатическим каналам или еще как-то — письмо. Я его не видел»,— сказал Песков.

В марте Алексей Навальный заявил, что у него начались проблемы со спиной, но в колонии его не лечат. 31 марта политик объявил голодовку. Он настаивает, что по закону у него есть право пригласить врача-специалиста за свой счет. Вчера оппозиционер рассказал, что у него сильный кашель и температура до 38,1. ФСИН подтвердила, что Навальный заболел.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев, он находится в ИК-2 города Покров во Владимирской области. За первые две недели в ИК он получил шесть выговоров.

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».