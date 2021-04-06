Сертификаты о вакцинации с портала «Госуслуги» не подойдут для поездок за рубеж

Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые формирует портал «Госуслуги», не подойдут для путешествий за рубеж, так как оформляются на российский паспорт, а не заграничный, сообщила служба поддержки портала.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале "Госуслуги" выдается только для использования на территории РФ»,— сообщили в службе поддержки «Интерфаксу». Вакцинация россиян проводится по внутреннему паспорту, поэтому и сертификат оформляется на российский паспорт. «И английская версия также фиксируется по паспорту гражданина РФ»,— уточнила служба.

Данные о вакцинации появляются в личном кабинете на портале после получения первой дозы препарата, после второго этапа предоставляется QR-код сертификата. По данным службы поддержки, время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией, в которой походила вакцинация.

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