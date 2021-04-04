Голикова: в России резко выросло число желающих вакцинироваться от COVID-19

В России резко увеличилось количество людей, которые хотят сделать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом она не уточнила количество вакцинировавшихся.

«Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось»,— сказала она в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер отметила, что вакцинация — «это не страшно, это безболезненно». «Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона»,— сообщила Татьяна Голикова.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени. Массовая вакцинация стартовала в стране в середине января.

За последние сутки в России зарегистрировано 8817 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на 2,3% меньше, чем выявлено накануне. Общее число заразившихся достигло 4 580 894.