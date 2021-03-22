Лавров призвал избежать ограничений прав при введении паспортов вакцинации

Россия изучает возможности использования сертификата о вакцинации от коронавируса в дополнительных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о возможности создать паспорта вакцинации для международных путешествий, он отметил, что введение такого документа не должно ограничивать права человека или противоречить принципу добровольности прививок.

«Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми»,— сказал господин Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого опубликован на сайте российского МИДа. Он отметил, что в России уже есть бумажные и электронные сертификаты вакцинации, но «пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях».

По словам господина Лаврова, нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие сертификата о прививках «ущемляло права человека и права путешественника». «Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни»,— отметил он.

Напомним, 18 марта Еврокомиссия представила единый для ЕС цифровой сертификат вакцинации. Документ будет содержать в себе данные о прививках, недавнем отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 и об антителах после перенесенного заболевания. Вакцинация или наличие документа не будут обязательным условием для поездок.

Подробнее — в материале “Ъ” «Документ на всякий заразный».