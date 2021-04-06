Власти Иордании: обвиненный в заговоре бывший наследный принц «отдает себя в руки короля»

Канцелярия короля Иордании Абдуллы II выпустила заявление о ситуации в стране. Ранее власти страны арестовали около 20 высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна.

Как сообщила канцелярия, уладить «возникшие проблемы» с принцем король Абдулла II поручил дяде бывшего кронпринца Хасану бен Талалу. После встречи с дядей бывший наследный принц подписал письмо, в котором выразил свою приверженность традициям и Конституции страны. «В свете событий последних двух дней я предоставляю себя в распоряжение его величества короля и подтверждаю, что всегда буду оставаться верным завету предков, верным их наследию, следуя их стопам, преданным их пути и миссии и его величеству королю»,— приводит текст письма канцелярия.

Днем ранее Хамза бен Хусейн выпустил видеопослание, в котором обвинил власти Иордании в коррупции и некомпетентности, но опроверг причастность к заговору. Он также заявил, что его лишили личной охраны и поместили под домашний арест без права пользоваться интернетом.

О задержании высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи, сообщили СМИ 3 апреля. Позднее власти страны подтвердили задержания и обвинили бывшего наследного принца в подстрекательстве к подрыву национальной безопасности.

Хамза бен Хусейн — единокровный брат короля Абдаллы II. Принц родился в 1980 году, король Иордании Хусейн бен Талаль называл его «отрадой своих глаз». Чтобы не допустить конфликта в семье, король Хусейн перед смертью в 1999 году завещал престол своему старшему сыну Абдалле, попросив назначить наследником Хамзу. Однако в 2004 году Абдалла II решил назначить наследником своего старшего сына — на тот момент девятилетнего принца Хусейна.

О политическом кризисе в стране — в материале “Ъ” «Слишком принципиальный принц».