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Принц Хамза бен Хусейн

Фото: AFP

Слишком принципиальный принц

В Иордании предотвращена попытка государственного переворота, брат короля обвиняется в подстрекательстве

Около 20 человек были арестованы в субботу в Иордании. СМИ пишут о попытке переворота. Под домашним арестом оказался единокровный брат короля Абдаллы II принц Хамза бен Хусейн. Власти Иордании обвинили его в подстрекательстве к подрыву национальной безопасности. В Аммане не исключают, что нити заговора тянутся из-за рубежа.


О попытке переворота в Иордании стало известно в субботу вечером из газеты The Washington Post. Со ссылкой на неназванного представителя ближневосточной разведки она сообщила, что власти Иордании задержали бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна и еще группу лиц в связи с «угрозой стабильности страны». По данным газеты, этот шаг последовал за раскрытием заговора, в котором участвовал «как минимум еще один член иорданской королевской семьи, шейхи племен и представители органов безопасности страны». Одновременно арабские СМИ сообщили о концентрации сил внутренней безопасности на подступах к королевскому дворцу в Аммане. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Ахмад аль-Хунейти опроверг арест принца Хамзы, заявив, что его лишь попросили прекратить действия, которые могут угрожать безопасности Иордании.

Из официальных источников известно, что среди арестованных дальний родственник Абдаллы II и экс-посланник короля в Саудовской Аравии шериф Хасан бен Зайд, а также Басем Ибрагим Авадалла — бывший глава королевского двора, который в разные годы возглавлял также королевский суд, был министром финансов, министром планирования и международного сотрудничества.

В последнее время он занимал пост генерального директора компании «Тамух» со штаб-квартирой в ОАЭ и вице-президента Arab Bank-Jordan. Кроме них арестованы еще «14–16 человек». Подчеркивается, что среди задержанных нет военных.

Сам принц Хамза смог в ночь на воскресенье выпустить два видеопослания на арабском и английском языках. Он рассказал, что генерал-майор Юсеф Ахмад аль-Хунейти посетил его в субботу утром и запретил выходить из дома, а также встречаться с кем-либо, так как в ходе контактов принца в соцсетях и СМИ появляется критика правительства и короля. При этом представитель армии признал, что критика исходила не от самого принца. По словам последнего, после этого визита были арестованы несколько его знакомых, удалена его охрана, отключены интернет и телефон. «Возможно, это последний раз, когда я могу выйти на связь»,— сказал он. Принц также добавил: «Я не несу ответственность за крах правительства, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в структуре управления за последние 15 или 20 лет и становились все сильнее». Он также выразил сожаление, что страна уступает соседям по региону в области здравоохранения, образования и прав человека. «Ситуация дошла до точки, когда никто не может говорить или выражать свое мнение о чем-либо, не подвергаясь издевательствам, арестам, преследованиям и угрозам»,— добавил принц. Он также подчеркнул, что правящий режим решил, что «его личные и финансовые интересы, коррупция важнее жизни, достоинства и будущего 10 млн человек, живущих здесь».

Принц Хамза — старший сын четвертой и последней жены короля Хусейна королевы Нур (в девичестве Лайзы Халяби, американки с сирийскими корнями). Принц родился в 1980 году, и король Иордании Хусейн бен Талаль называл его «отрадой своих глаз». Чтобы не допустить конфликта в семье, король Хусейн перед смертью в 1999 году завещал престол своему старшему сыну Абдалле (первенец от второй жены), попросив назначить наследником Хамзу. Однако в 2004 году Абдалла II решил назначить наследником своего старшего сына — на тот момент девятилетнего принца Хусейна.

После публикации видео принца тон властей по отношению к нему резко изменился. В воскресенье была проведена пресс-конференция вице-премьера и главы МИД Иордании Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади, который напрямую обвинил принца Хамзу и его окружение в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Господин ас-Сафади назвал видеообращение принца «подстрекательством». Он также рассказал, что обнаружена связь между принцем Хамзой, Хасаном бен Зайдом и Басемом Ибрагимом Авадаллой. По словам представителя правительства, расследование выявило активные контакты принца Хамзы с «внешними сторонами». В частности, известно, что представители некой иностранной разведки предлагали жене принца самолет, чтобы покинуть Иорданию. В контактах с «зарубежными сторонами» обвинили и Басема Ибрагима Авадаллу, которого некоторые СМИ связывают с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, а также правителями ОАЭ. Однако господин ас-Сафади не сказал конкретно, о каких внешних игроках идет речь, отметив, что расследование продолжается.

В то же время Саудовская Аравия первой среди арабских стран выразила поддержку королю Иордании. Ее примеру последовали и другие страны региона. «Король Абдалла — ключевой партнер США, и мы его полностью поддерживаем»,— говорится также в заявлении Госдепартамента.

«В Иордании готовить заговор достаточно опрометчиво, поскольку помимо внутренних спецслужб на короля работает и ЦРУ. США необходима стабильная Иордания, а королевская семья традиционно была опорой США в регионе»,— сказала “Ъ” эксперт РСМД Мария Дубовикова.



По ее словам, принц Хамза пользуется огромной популярностью в Иордании, постоянно изобличая пороки режима и катастрофическую экономическую ситуацию, к которой, по его мнению, привело правление Абдаллы II. «Кроме того, принц невероятно похож на своего отца короля Хусейна — любимого всеми иорданцами, и это также добавляет ему симпатий»,— сказала она. В то же время эксперт подчеркнула, что гипотетический приход к власти принца Хамзы невыгоден США ввиду его непримиримой позиции по целому ряду вопросов. В том числе принц считает невозможным диалог с Израилем и неоднократно выступал с критикой «Соглашений Авраама», называя предателями арабские страны, их подписавшие. «Обвинение Хамзы в заговоре может вызвать ожесточенные протесты, так как он открыто выражал мысли простых иорданских граждан, недовольных положением дел»,— считает госпожа Дубовикова. По ее словам, многие в Иордании устали от происходящего в стране: меры по борьбе с коронавирусом привели к серьезному экономическому кризису, растет уровень бедности и число банкротств, лишились средств к существованию люди, занятые в туристической отрасли (примерно 20% ВВП страны). «Многие не получают зарплат уже год. Протесты вспыхивают регулярно. Последние произошли совсем недавно, когда в больнице в связи с нехваткой кислорода умерли семь пациентов. Люди вышли на улицу, требуя отставки правительства»,— сказала эксперт. Мария Дубовика также назвала плохой новостью для короля участие в заговоре шейхов племен. «Иордания держится только за счет консенсуса племен. Если король потерял поддержку части племен, то не исключено, что это была не последняя попытка переворота»,— подчеркнула она.

Марианна Беленькая


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