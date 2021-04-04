Бывшего наследного принца Иордании обвинили в заговоре с иностранными государствами

Бывший наследный принц Иордании Хамза ибн Хусейн, сводный брат короля Абдуллы II, участвовал в заговоре с иностранными государствами и планировал дестабилизировать обстановку в стране, заявил вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади.

Господин ас-Сафади подтвердил арест около 20 человек, которые планировали переворот. При этом он не уточнил, какие именно государства были в заговоре с принцем.

«Имеются достоверные сведения о том, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза активно контактировал на протяжении длительного времени»,— приводит слова Аймана ас-Сафади телеканал Al Hadath.

Айман ас-Сафади подчеркнул, что среди задержанных нет ни одного военнослужащего. «Появившаяся информация на этот счет неверна. Армия, напротив, сумела сорвать планы заговорщиков до начала их реализации»,— сказал глава МИД.

Напомним, 3 апреля арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи. По сведениям СМИ, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Сегодня утром Хамза бен Хусейн сообщил, что помещен под домашний арест.