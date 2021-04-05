Песков: решений об индексации пенсий работающим пенсионерам не принималось

Правительство России направляло главе государства предложения на тему индексации пенсий работающим пенсионерам, однако никаких решений на этот счет не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отказался сообщать, затронет ли Владимир Путин эту тему в ходе послания Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержания, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас»,— сказал он.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось»,— добавил Дмитрий Песков.

Ранее правительство по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад был передан в администрацию президента. Его подробности не сообщались.

Параллельно с этим группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента. При этом в конце 2020 года думская оппозиция пыталась оспорить норму об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в КС, но жалобу не поддержали либерал-демократы. Тогда они сослались на необходимость ее доработки.