Правительство подготовило предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Российское правительство по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, подготовив соответствующие предложения. В начале января президент поручил их представить до 1 февраля.

«Предложения по этому вопросу подготовлены»,— говорится в комментарии пресс-службы правительства (цитата по «РИА Новости». Доклад передан в администрацию президента. Подробности не приводятся.

Напомним, в соответствии с принятыми летом поправками к Конституции индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Но в обновленной ст. 75 не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.