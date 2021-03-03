ЛДПР разработала законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента. Сейчас их пенсии могут расти с коэффициентом 3 балла, что составляет 296 руб. в 2021 году, сообщил депутат Ярослав Нилов. Расходы на перерасчет оцениваются в 5,6 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на финансово-экономическое обоснование.

«Законопроект ЛДПР направлен на устранение этой несправедливости — перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии»,— написал господин Нилов в Telegram. Он напомнил, что максимальный коэффициент составляет 10 баллов и что работающим пенсионерам с 2016 года не индексируют пенсии и не дают фиксированные выплаты к страховой пенсии.

Ранее правительство по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад передан в администрацию президента. Его подробности не приводятся.