Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Место проведения мероприятия объявят позже. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что обращение президента к Федеральному собранию планируется в «очном формате».

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место мы уточним, место оглашения сейчас прорабатывается. Разные варианты»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он уточнил, что аккредитацию для СМИ объявят в ближайшее время и одновременно с этим сообщат место проведения.

Пресс-секретарь не стал называть возможные темы послания. «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас»,— сказал он.

Ранее на 21 апреля бал запланирован отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы. При этом сообщалось, что его могут перенести на более поздний срок из-за переноса послания президента Федеральному собранию. В прошлом году Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января. Мероприятие прошло в выставочном зале «Манеж».

Подробнее о послании 2020 года — в материале “Ъ” «Владимир Путин обратился к Федеральному себе».