Минные переговоры по Донбассу Лидеры РФ, Франции и Германии собираются обсудить обострение на востоке Украины без Киева

Донбасс, где обострился конфликт, обратил на себя внимание влиятельных государств. Обсудить ситуацию там намерены лидеры РФ, Франции и Германии. Президента Украины на видеоконференцию пока не звали. Тем временем Киев и непризнанные ДНР и ЛНР обвинили в эскалации друг друга. Последние даже заявили, что погибшие под Шумами четверо украинских военных погибли не под обстрелом, а сами подорвались на минах.

Гибель украинских военных 26 марта вынесла Донбасс в топ новостей. В Киеве заявили, что четверо бойцов погибли, а двое получили ранения при обстреле поселка Шумы Донецкой области «предположительно из минометов 82-го калибра».

Инцидент сразу привлек внимание на самом высшем уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал: обострение в Донбассе волнует Кремль. «Это тенденция, наверное, последнего месяца или нескольких месяцев»,— сказал он. Обсуждать вопрос в Кремле пока собираются только с лидерами Германии и Франции, но не Украины.

«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем»,— сказал господин Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли на встрече в формате видеоконференции Владимир Зеленский, он ответил, что об этом речь не идет, так как кроме Донбасса будет много «иных вопросов для обсуждения».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что он в ближайшее время проведет переговоры со всеми лидерами «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). С Владимиром Путиным разговора не было, заверил “Ъ” Дмитрий Песков.

Между тем самопровозглашенные республики Донбасса поделились собственным видением случившегося. Оно, как всегда, отличается от украинского.

«Манипулируя фактами и искажая их, дезинформируя общественность, представители Киева вновь пытаются обострить и без того накаленную обстановку»,— заявила представитель непризнанной ДНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Наталья Никонорова.

В ее версии событий украинские военнослужащие погибли не под обстрелом, а из-за подрыва на минах.

В самопровозглашенной ЛНР поднимают более широкую проблему. По мнению Луганска, Украина планомерно отказывается от выполнения договоренностей, согласованных в июле прошлого года. Они запрещают любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь. При этом копия приказа об открытии огня должна быть направлена в ТКГ, чтобы там могли расследовать инцидент.

Как заявил 29 марта переговорщик от ЛНР Владислав Дейнего, Минобороны Украины исказило договоренности. В украинской интерпретации, отметил он, отсутствует запрет на наступательные и диверсионные действия, запрет на использование любых летательных аппаратов (в том числе беспилотных), полностью удален пункт о координационном механизме по оперативному взаимодействию СЦКК (Совместного центра контроля и координации.— “Ъ”) Украины и республик Донбасса в целях оперативного реагирования на нарушения и их предотвращения.

Искажен, подчеркивает Владислав Дейнего, и пункт про ответный огонь — изначально договорились, что приказ его открыть может издать только руководство вооруженных сил, но Киев позже изменил это положение таким образом, что решение стрелять в ответ военнослужащие могут принимать самостоятельно.

«Складывается впечатление, что цель не выполнение обязательств, а продолжение имитации и попытка запугать республики. Это бесполезно»,— резюмировал господин Дейнего.

Инцидент в Шумах и не только его стороны конфликта обсудят во вторник и в среду на очередном заседании ТКГ. Правда, ожидания не самые оптимистичные. Как заявили в ЛНР, там ждут «очередных попыток срыва заседания» со стороны Украины.

В Киеве в свою очередь подчеркнули, что хотели бы вынести проблему на более высокий — международный — уровень. «В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых — вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня»,— заявили в украинской делегации в понедельник. Впрочем, выступая в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович туманно заметил: «Мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что — пока неизвестно».

Кирилл Кривошеев