Киев заявил о гибели украинского военного в Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. По сообщению оперативно-тактической группировки «Север», он подорвался на мине.

«Сегодня, 3 апреля, недалеко от населенного пункта Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью, военнослужащий Объединенных сил»,— говорится в сообщении группировки в Facebook. Тем временем в штабе Операции объединенных сил заявили, что сегодня «со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня».

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что перемещение российских войск «в пределах своей территории» не должно никого беспокоить. После переговоров глав Минобороны США и Украины он добавил, что считает неприемлемым позиционирование России как противника.

Об отношениях Украины с бывшими партнерами по СНГ — в публикации “Ъ” «В СНГ стало больше варшавского, чем украинского».