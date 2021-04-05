Прапорщика приговорили к СИЗО

Мосгорсуд приговорил к 19 годам строгого режима бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова. Присяжные оправдали его по обвинению в получении взяток и покушении на одного из полицейских, но признали виновным в посягательстве на двух других. Это позволило бывшему прапорщику избежать пожизненного срока.

Мосгорсуд, опираясь на вердикт присяжных, которым подсудимый Смирнов был оправдан по части обвинений и признан заслуживающим снисхождения, тем не менее вынес бывшему прапорщику полиции достаточно суровый приговор. Поскольку он был признан виновным в двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), суд назначил ему 19 лет строгого режима, из которых 9 лет он должен провести в тюрьме, а также выплатить потерпевшим 3,5 млн руб. компенсации. Отметим, что гособвинение запрашивало для него 22 года колонии строгого режима.

Вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции «Рязанский проспект» Московского метрополитена сотрудники отдела собственной безопасности полиции решили задержать Алексея Смирнова, который периодически, по их версии, получал небольшие взятки от пассажиров, не имевших при себе документов. Однако в комнате полиции прапорщик неожиданно выхватил пистолет и открыл огонь по безоружным борцам с коррупцией. Старший лейтенант Максим Веялко был убит, а его коллега подполковник Алексей Лимонов тяжело ранен. Отметим, что он пытался разоружить стрелка.

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По версии СКР, прапорщик мог покушаться и на еще одного стража порядка, но в этом присяжные его оправдали. Оправдан он был и по обвинению в коррупции. Причем не исключено, что в этой части гособвинение еще может обжаловать решение присяжных и приговор. Следует также отметить, что погибший и тяжело раненный полицейский были отмечены орденами Мужества. Подполковник Лимонов, несмотря на многочисленные ранения, смог поправиться, но на службу по состоянию здоровья уже не вернулся.

Николай Сергеев