Прапорщик стрелял без особой цели Защита напавшего на сотрудников УСБ полицейского не понимает, зачем он это сделал

Пресненский райсуд 20 сентября арестовал старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, под видеозапись получившего незаконное вознаграждение и расстрелявшего двух сотрудников управления собственной безопасности (УСБ). Для защиты, которая просила оставить обвиняемого на свободе, мотивы его поступка остаются непонятными.

Когда судья Сергей Артемов устанавливал личность обвиняемого, Алексей Смирнов сообщил, что он 1984 года рождения, имеет высшее образование, холост, к уголовной ответственности ранее не привлекался, ни в чем предосудительном замечен не был, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Один из адвокатов прапорщика тут же попросил закрыть слушания для СМИ, сославшись на то, что метрополитен, в полиции которого работал Алексей Смирнов, является режимным объектом, а в уголовном деле речь идет о нападении на сотрудников УСБ, связанных с определенной секретностью. Судья ходатайство защиты отклонил, после чего следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета России рассказал, что прапорщику Смирнову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

18 сентября прапорщик на станции метро «Рязанский проспект» получил от гражданина Киргизии, не имевшего при себе документы, 2 тыс. руб., спрятанные в пачку бумажных носовых платков. В комнате полиции, когда сотрудники УСБ предъявили понятому эти платки, прапорщик неожиданно выхватил пистолет и открыл огонь. Старший лейтенант Максим Веялко был смертельно ранен. Подполковник Алексей Лимонов попытался разоружить стрелка, буквально бросившись на пистолет, но ему не хватило каких-то секунд.

Сейчас офицер в тяжелом состоянии находится в больнице.

Следователь попросил арестовать прапорщика, поскольку тот обвиняется в тяжком преступлении, а оставаясь на службе в правоохранительных органах, может оказать давление на свидетелей из числа своих коллег. Прокурор к этому добавил, что преступление Алексей Смирнов совершил в отношении сотрудников полиции, а новой его целью в случае освобождения могут стать уже представители следственных органов.

Когда судья поинтересовался мнением прапорщика об аресте, тот не понял, чего от него хотят, запросив консультацию у адвоката. Переговорив с защитником, он попросил арестное ходатайство отклонить.

Прежде чем выступить самим, защитники попросили судью приобщить к делу характеристики Алексея Смирнова от участкового и компании, управляющей его домом. В них говорилось, что прапорщик живет с отцом, характеризуется удовлетворительно, а компрометирующей его информации не имеется.

Затем один из защитников сообщил, что преступление, в котором обвиняется прапорщик Смирнов, было совершено буквально на днях, информация по делу «крайне скудная», а по тем материалам, которые оказались доступны защитникам, у них возникло много вопросов относительно обстоятельств, а самое главное — причин нападения на полицейских. Развивать эту тему после заседания с журналистами защитники отказались.

Сам же прапорщик сразу после задержания утверждал, что начал стрелять, потому что устал от службы без выходных и маленькой зарплаты. Потом, списавшись со своей сожительницей по телефону, сообщил, что участники операции его якобы подставили со взяткой. Однако видеозаписи самого инцидента свидетельствуют об обратном, тем более что у следствия уже появились данные о неоднократном получении Алексеем Смирновым незаконных вознаграждений.

Алексей Соковнин