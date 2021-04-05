Пайщики второй очереди поселка «Бухта Квинс» получили квартиры в новых ЖК

Девять пайщиков второй очереди скандального поселка «Бухта Квинс», который так и не был достроен, получили квартиры в новых жилых комплексах. Они получили поддержку регионального правительства Свердловской области и министерства.

Как рассказала “Ъ-Урал” председатель кооператива поселка «Бухта Квинс» Зиля Булатова, часть пайщиков получили готовые квартиры, часть приобрела на стадии строительства. «Одни взяли на Уктусе в ЖК "Просторы" и очень довольны, уже переехали. Трое взяли в ЖК "Основа" в строящемся доме, один взял в "Цветном бульваре", еще один получил квартиру, но сразу же ее продал. Большинство взяли квартиры с доплатой», — рассказала госпожа Булатова. Ранее компания «Проектдевелопмент» получила участок на Уктусе за спасение пайщиков.

Отметим, что в конце прошлого года соратник шансонье Александра Новикова (на землях господина Новикова шло строительство поселка — “Ъ-Урал”) Александр Хренов пытался обанкротить кооператив. Ранее Кировский райсуд Екатеринбурга удовлетворил требования господина Хренова о взыскании с «Бухты Квинс» 5,5 млн руб. В 2017 году Александр Хренов выкупил два пая в кооперативе, а в 2019 году подал заявление о выходе из ПСК и выплате стоимости внесенных им паевых взносов.

В марте арбитражный суд признал заявление о банкротстве необоснованным и прекратил производство по делу. Как указано в материалах суда, господин Хренов уже получил квартиру в первой очереди поселка. Таким образом, «заявитель не является лицом, не обеспеченным жильем в принципе». Так, заявленные требования сопряжены с получением дохода, а не получением единственного жилья.

«Арбитражный суд также принимает во внимание то обстоятельство, что причиной финансовых трудностей кооператива, его членов послужили действия бывших руководителей юридического лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело», — говорится в материалах суда.

26 марта Александр Хренов подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, «Бухту Квинс» начали строить в 2008 году в поселке Изоплит в Екатеринбурге. Первую очередь сдали в 2019 году, вторую очередь так и не построили. Проект реализовывал бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов (приговорен к пяти годам за мошенничество со средствами пайщиков). Финансировалось строительство из средств созданного пайщиками ЖСК «Бухта Квинс», входящего в ООО «Домбери», директором которого был господин Шилиманов. В проекте участвовал шансонье Александр Новиков, на чьей земле шло строительство. Он также был фигурантом дела о мошенничестве, но его уголовное преследование было прекращено.

Мария Игнатова