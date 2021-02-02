На Уктусе до 2030 года планируют построить жилой квартал на 2,2 тысячи человек

На Уктусе в границах улицы Походной – переулка Кирпичного – русла реки Патрушихи – улицы Новостроя до 2030 года планируют построить жилой микрорайон на 2233 человека. Общая площадь квартир проектируемых жилых домов составит 67 тыс. кв. м. Сейчас на сайте городской администрации по этому проекту проходят общественные обсуждения. Жилой квартал планируют построить рядом с Уктусским лесопарком.

Проектом планировки занимается компания «Гестор», а заказчиком является ООО «Проектдевелопмент». Как ранее писал “Ъ-Урал” этот участок компания получила за спасение пайщиков второй очереди «Бухта Квинс».

Как указано в документах, проект планировки охватывает территорию площадью 8 га, в том числе зона планируемого размещения объектов капитального строительства – 5 га. Согласно проектной документации, на территории хотят построить несколько домов переменной этажности до 26 этажей. Проектом предусмотрено строительство школы на 1100 учащихся и встроенного детского сада на 125 мест.

«Размещение застройки планируется на территории свободной от застройки. Объемно-пространственная композиция застройки комплекса сформирована в виде полузамкнутых жилых групп и отдельно стоящих жилых домов. Жилая застройка будет представлена секционными жилыми домами высотой от 5 до 26 этажей», — указано в проектной документации. Также на территории планируется размещение двух надземных паркингов общей вместимостью 840 машино-мест.

Освоение территории планируется осуществляться поэтапно, предусмотрено пять этапов строительства. На первых двух этапах планируется строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. На третьем этапе кроме домов приступят к строительству надземного многоуровневого паркинга. На четвертом и пятом этапе также будут строить дома и приступят к строительству школы, детского сада и паркинга.

Проектом предусмотрена организация велосипедной дорожки шириной 3 метра вдоль всех прилегающих улиц. В плане также указан рекреационный и оздоровительный комплекс, а также запроектирован пляж, стадион и спортивные площадки.

Мария Игнатова