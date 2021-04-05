Инфраструктурные облигации обретают реальность

Запуск механизма финансирования комплексных жилищных проектов за счет инфраструктурных облигаций переходит к стадии практической реализации — Центробанк в пятницу зарегистрировал программу и проспект таких бумаг госкомпании «Дом.РФ». Ожидается, что размещение облигаций произойдет в мае или позже, сейчас рассматриваются девять пилотных проектов в регионах с общей потребностью в финансировании в объеме 80 млрд руб. Привлечение средств через облигации должно компенсировать снижение финансирования стройки и дорог в рамках нацпроектов.

Решение ЦБ о регистрации программы облигаций для финансирования инфраструктурных проектов позволяет выпустить ценные бумаги общей номинальной стоимостью до 1 трлн руб. Первое размещение облигаций, сообщила в пятницу директор «Дом.РФ» по управлению активами Марина Слуцкая, состоится не ранее мая, «точная дата будет определена исходя из готовности конкретных проектов к запуску и рыночной конъюнктуры». В течение года, по ее словам, планируется как минимум два размещения.

Напомним, властями в 2021 году запланирован выпуск инфраструктурных облигаций на 30 млрд руб., для их размещения в конце прошлого года госкомпания создала специализированное общество проектного финансирования, которое будет привлекать денежные средства рыночных инвесторов под поручительство «Дом.РФ». Полученные средства будут предоставляться застройщикам в виде льготных кредитов по субсидируемой из бюджета ставке 2% сроком до 15 лет — займы будут выдаваться под гарантию регионов. Средства кредитов можно будет потратить на дорожную, инженерную и социальную инфраструктуры в рамках проектов строительства жилья, а также на общегородскую инфраструктуру.

В целом инфраструктурные облигации позиционируются властями как новый источник привлечения частных инвестиций в строительство, а также механизм наращивания объемов ввода жилья до предусмотренных нацпроектом 120 млн кв. м в 2030 году. Как ранее пояснял вице-премьер Марат Хуснуллин, привлечение средств в сферу строительства жилья и дорог за счет таких облигаций должно нивелировать сокращение ее финансирования в рамках нацпроектов. Также облигации призваны снизить расходы бюджетов на строительство инфраструктуры — регионы традиционно заявляют о нехватке средств на реализацию своих планов.

Впрочем, доступны эти деньги будут не всем: для использования механизма инфраструктурных облигаций у региона уровень госдолга не должен превышать 50%. Ранее в «Дом.РФ» сообщали, что этому условию соответствуют не более 50 из 85 регионов и в связи падением доходов территорий на фоне коронакризиса это число может снизиться. Кроме того, кредиты в рамках программы инфраструктурных облигаций больше актуальны для застройщиков — для самих же регионов правительство вынуждено искать новые механизмы стимулирования инвестиций. Например, льготные инфраструктурные кредиты (см. “Ъ” от 1 апреля) или частичное списание бюджетных кредитов центра в случае инвестирования средств в инфраструктурные проекты (см. «Ъ-Онлайн» от 1 апреля).

Пока же «Дом.РФ» сообщает о завершении проработки проектов в пилотных регионах, которые смогут получить льготное финансирование по программе инфраструктурных облигаций. Речь идет о «пилотах» в Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Пермском крае (там в рамках заявленных проектов может быть построено около 8 млн кв. м жилья). В частности, среди анонсированных ранее — проект комплексного развития территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону со строительством 2,1 млн кв. м жилья. На создание инфраструктуры для этого проекта «Дом.РФ» привлечет финансирование в объеме 8 млрд руб. Как отмечает Марина Слуцкая, общая потребность в финансировании по девяти пилотным проектам превышает 80 млрд руб.

Евгения Крючкова