Губернаторам обещана реструктуризация

Правительство готово рассмотреть возможность реструктуризации бюджетных кредитов, выданных в 2020 году регионам на борьбу с последствиями пандемии на общую сумму в 223 млрд руб. Тем, кто вкладывает средства в инфраструктурные проекты, Минфин даже обещает частичное списание этих займов. Для помощи территориям правительство готовит и новый продукт — долгосрочные инфраструктурные кредиты под 3% годовых. Кроме того, для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры возможно выделение накоплений Фонда национального благосостояния. Во всяком случае, в среду, 31 марта, такая идея звучала на совещании президента с правительством.

Владимир Путин в среду поручил правительству в течение двух недель проработать параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в 2021 году, чтобы учесть эти расчеты в готовящемся послании Федеральному собранию. «Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются — не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильная»,— отметил президент на совещании с членами правительства.

В «ковидном» 2020 году регионам было выделено 280 млрд руб. прямых дотаций и предоставлены бюджетные кредиты на 223 млрд руб.

При этом в итоге, напомнил глава Минфина Антон Силуанов, ситуация с финансами у регионов оказалась лучше, чем ожидалось в начале пандемии: снижение доходов их бюджетов составило 260 млрд руб. вместо прогнозируемых 800 млрд руб.

В 2021 году, добавил министр, идет рост налоговых и неналоговых доходов регионов.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) согласны с тезисом о краткосрочной стабильности региональных финансов, но отмечают, что по поводу среднесрочной и долгосрочной перспектив «возникает ряд вопросов». Избежать масштабного кризиса в 2020 году, говорят эксперты, региональные бюджеты смогли за счет увеличенной поддержки из федерального бюджета и долгового финансирования, но в ближайшие годы «возможности использования таких источников, вероятно, будут сокращаться». Прежде всего сократится объем трансфертов центра: если в 2020 году их объем составил 3,8 трлн руб., то в этом — 3,1 трлн руб., а в 2022–2023 годах он снизится до 2,8–2,9 трлн руб.

Сами регионы на совещании свои перспективы оценивали осторожно.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил о необходимости возвращать в этом году полученные бюджетные кредиты. Впрочем, вопрос об их реструктуризации до 2029 года Минфин уже готов рассмотреть. В том числе с возможностью частичного списания в случае, если деньги будут вложены в новые инфраструктурные проекты (на сумму налогов, которые должны поступить в федеральный бюджет от реализации таких инициатив). Но, как следовало из выступления Алексея Текслера, это снимет лишь часть проблем, возникших из-за роста долговой нагрузки на местах. Он напомнил, что прежняя реструктуризация, проведенная в конце 2017 года (ее параметры уточнялись в 2020-м), касалась только бюджетных займов — регионы с большим коммерческим долгом «до сих пор остаются в долговой ловушке». В связи с этим губернатор предложил реструктуризировать за счет кредитов федерального бюджета и задолженность перед банками — с возможным ограничением дальнейших заимствований, «чтобы, решая проблему, не создавать ее вновь».

В ответ Антон Силуанов напомнил, что Минфин уже замещал коммерческие кредиты бюджетными — тогда с регионами заключались соглашения об ограничении уровня долга, которые часть субъектов РФ не выполнили. «Руководство регионов должно отвечать за свои обязательства, в том числе по объемам ненаращивания долговой нагрузки. В таком контексте мы готовы рассматривать предложения о следующем этапе снижения коммерческой задолженности»,— подчеркнул министр. Этот процесс, видимо, может быть ускорен: Владимир Путин в среду поручил финализировать параметры новой реструктуризации и провести ее «не откладывая в долгий ящик».

Также президент в среду говорил о необходимости дать регионам дополнительные возможности для развития инфраструктуры.

Правительство нужные для этого инструменты уже ищет: как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, разрабатывается механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. Предполагается, что такие возвратные займы будут выдаваться под 3% на срок до 15 лет и даже более — потратить деньги можно будет только на строительство инженерной, транспортной, социальной и городской инфраструктуры.

Еще правительство предлагает расширить участие государства в обновлении коммунальной инфраструктуры — сейчас в пилотном режиме действует программа модернизации сетей с износом выше 60%, однако на нее уже не хватает средств. Как ранее сообщали в Минстрое, на программу были потрачены средства из остатков Фонда ЖКХ — и теперь необходимо найти другие источники финансирования. Марат Хуснуллин предложил инвестировать в такие проекты средства Фонда национального благосостояния, заверив, что их возвратность будет обеспечена за счет снижения аварийности и затрат на содержание сетей, а также общего повышения энергоэффективности.

Евгения Крючкова