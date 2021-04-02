Инвестиции не спешат в долг

Регионы пока не в полной мере пользуются возможностью списания долгов по кредитам перед федеральным бюджетом — потенциально центр согласен ждать погашения налогами от новых инфраструктурных проектов до 420 млрд руб. бюджетных кредитов, но с начала года мерой активно пользуются лишь 49 регионов-должников из 69: они представили в правительство проекты почти на 100 млрд руб. В Белом доме рассчитывают, что до конца года регионам удастся выбрать весь объем поддержки — импульс этому должно придать и поручение президента.

С начала года регионы представили в правительство проекты поддержки инвестиций на 98 млрд руб., в обмен на вложения в инфраструктуру регионы рассчитывают на сокращение долгов перед федеральным бюджетом. В целом объем задолженности регионов составляет 1,2 трлн руб., погасить реструктурированную задолженность поступлениями от новых инвестпроектов правительство согласно в объеме до 420 млрд руб., сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, половина поступивших от регионов заявок (на 49 млрд руб.) уже рассмотрена и одобрена на правительственной комиссии у вице-премьера Марата Хуснуллина. Еще половина уже находится в финальной стадии и будет направлена в правительства, сообщил господин Решетников.

Напомним, что на фоне коронакризиса правительство продлило срок погашения реструктурированной задолженности регионов, разрешив им направлять высвобождаемые средства на финансирование мер борьбы с COVID-19, реализацию нацпроектов и компенсацию выпадающих налоговых доходов. С 2021 года регионы могут направлять эти средства на создание инфраструктуры для инвестпроектов, а налоги с этих проектов — на погашение бюджетных кредитов (см. “Ъ” от 13 января). «Если регион хорошо отработал, создан проект, который генерит большой поток налогов, в том числе в федеральный бюджет, налоги сокращают задолженность региона перед федеральным бюджетом»,— пояснил глава Минэкономики.

Отметим, что при запуске механизма в январе Минэкономики сообщало, что регионы заявили для инфраструктурной поддержки более 200 проектов на 1 трлн руб., что отчасти было связано с ее доступностью: критериями были стоимость проекта (не менее 50 млн руб.) и соотношение частных и бюджетных инвестиций (этот критерий не конкретизирован). Минэкономики планировало донастроить механизм. Впрочем, из опубликованного в конце марта проекта Минфина о правилах определениях таких инвестпроектов следует, что пока дополнительных критериев не появилось.

По оценкам Минэкономики, представленные регионами проекты на 98 млрд руб. позволят привлечь до 1,3 трлн руб. и создадут 64 тыс. рабочих мест. По словам Максима Решетникова, всего активно механизмом пользуются 49 регионов-должников из 69 — в частности, Татарстан уже готов направить на поддержку инфраструктурных проектов 93% средств, предназначенных для погашения бюджетных кредитов, Новгородская и Орловская области — 90% и 79% соответственно. В отраслевом разрезе наибольший объем таких инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность — 63%, комплексное жилищное строительство — 17%, АПК — 6%.

В целом власти рассчитывают, что до конца года регионам удастся выбрать весь объем задолженности — активизировать процесс должно и поручение президента губернаторам по итогам вчерашнего совещания о региональном развитии (см. “Ъ” от 1 апреля).

Диана Галиева