Все дороги ведут в бюджет

Выделение дополнительных 100 млрд руб. в 2020 году позволило перевыполнить планы по дорожному строительству, и, как сообщил вчера на совещании у Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин, отраслевые чиновники рассчитывают на повторение такого решения и в этом году. Для дополнительного финансирования федеральные власти предлагают также отложить запланированное на 2025 год доведение до 100% доли региональных бюджетов в доходах от акцизов на нефтепродукты, для того чтобы сконцентрировать больше ресурсов в центре и тратить их на «узкие места» в регионах.

Правительство вчера отчиталось перед президентом о ходе дорожного строительства. В целом, как следует из слов вице-премьера Марата Хуснуллина, 2020 год для этой сферы оказался удачным, планы перевыполнены. Такой результат связан, в частности, с тем, что во время пандемии в дорожном строительстве (в отличие от жилищного) ограничений не вводилось, а также с выделением отрасли дополнительных 100 млрд руб. Эта сумма была предоставлена из временно свободных средств в счет будущих лимитов — по итогам года деньги были зачтены как дополнительные (в противном случае они были бы вычтены из финансирования последующих годов).

По итогам года кассовое исполнение расходов на дороги составило 99,1% (против 95% в 2019 году): освоено 880 млрд руб., а с учетом региональных средств — более 2 трлн руб. Большая часть регионов показала высокий уровень кассового исполнения — у 52 субъектов он был выше 99%. В «красной» зоне оказались десять регионов с показателем в районе 93%, а также Еврейская автономная область с уровнем исполнения лишь 79,8%. Причины отставания разные: задержки с получением финансирования, банкротство подрядчиков, дефицит рабочей силы. В 2021 году, заверил Марат Хуснуллин, планы по ремонту и строительству дорог власти рассчитывают выполнить в полном объеме, а при выделении дополнительных средств (вновь не менее 100 млрд руб.) — перевыполнить.

Вице-премьер предложил повременить с планами по постепенному доведению уровня зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджеты регионов до 100% к 2024 году (в 2020 году эта доля была равна 66,6%, в 2021-м она должна составить 74,9%, в 2022-м — 83,3%, в 2023-м — 91,6%), что дало бы им дополнительные поступления в размере 995 млрд руб. за пять лет. Теперь речь идет о сохранении до 2024 года распределения акцизов на уровне 2021-го (с последующим доведением их до 100%). Остающиеся в распоряжении центра средства предложено «сконцентрировать» и направить на «узкие места» в региональном дорожном строительстве. По словам Марата Хуснуллина, все регионы эту инициативу поддержали, согласился с ней и Минфин (глава ведомства Антон Силуанов вчера сообщил, что это предложение сейчас прорабатывается). Президент против отсрочки возражать не стал.

Также власти продолжают прорабатывать возможность привлечения внебюджетного финансирования в дорожное строительство. Напомним, в правительстве уже признавали, что потребности в средствах в два-три раза превышают возможности бюджета, в связи с чем планируется за три года привлечь более 1 трлн руб. Среди вариантов — выпуск инфраструктурных облигаций и реализация проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), а также более активное использование средств ФНБ. Сомнения в реалистичности таких проектов вчера высказал Антон Силуанов, указавший на проблемы с планированием «бизнес-модели инфраструктуры». В качестве примера министр привел опыт строительства платной дороги М11 Москва—Санкт-Петербург: на этапе ее создания закладывались доходы в 45 млрд руб. до 2021 года, сейчас речь идет о 31 млрд руб. до 2024-го, а также ЦКАД — в планах речь шла о 118 млрд руб. доходов от трафика платной дороги до 2024 года, теперь — лишь о 20 млрд руб.

Евгения Крючкова